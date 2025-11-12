Ngày 12/11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 bị can để điều tra về tội “Đánh bạc”.

Các bị can gồm: Phạm Thị Hoa (SN 1986), Lê Quang (SN 1984), Phạm Thị Việt Hương và Trần Thị Ninh (cùng SN 1982), Mai Thị Huệ (SN 1989), Phạm Văn Công (SN 1973), Vũ Thị Nhật (SN 1968), Trịnh Thị Thủy (SN 1992), Trần Thị Thuý (SN 1983), Đặng Quang Hiến (SN 1978), đều trú tại phường Hoa Lư; Phạm Đông Chiều (SN 1976, trú tại phường Đông Hoa Lư) và Trần Thị Ngọc (SN 1987, trú tại phường Nam Hoa Lư).

Nhóm đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một ổ nhóm tổ chức đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề tại nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nhóm này hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để giao dịch, nên đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Trong quá trình điều tra, xác minh, công an phát hiện các đối tượng thành lập các nhóm kín, chia thành nhiều cấp, gồm các đối tượng chủ, thư ký và người chơi; số lượng tiền giao dịch vào việc đánh bạc hàng tháng khoảng 45-50 tỷ đồng.

Sau khi đã thu thập đủ tài liệu và chứng cứ, công an triển khai đồng bộ các biện pháp và quyết định phá án, tổ chức bắt giữ 12 đối tượng trên. Công an cũng thu giữ tang vật gồm 17 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.

Cũng theo công an, chỉ riêng số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc trong ngày 28/10 là 1,5 tỷ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an ‘đánh úp’ sòng bạc quy mô lớn ở Tây Ninh, tạm giữ 43 đối tượng

Ngày 12/11, Công an tỉnh Tây Ninh cũng cho biết vừa triệt phá một sòng bạc lớn tại xã Hậu Thạnh, bắt quả tang 43 đối tượng đang tổ chức và tham gia lắc tài xỉu ăn tiền.

Các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc bị bắt tại trận. Ảnh: MĐ

Trước đó, chiều 9/11, hàng chục cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ kiểm tra một căn nhà bỏ hoang tại ấp Nguyễn Khoẻ.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 43 điện thoại di động, 31 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc. Sòng bạc này do đối tượng Phan Thanh Trường (31 tuổi) cầm đầu.

Lực lượng chức năng đang lấy lời khai từ các đối tượng bị tạm giữ và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.