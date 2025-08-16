Công an TPHCM cho biết, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự; xử phạt hành chính 15 đối tượng khác. Tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 175 ĐTDĐ, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng hàng trăm tài liệu, vật chứng liên quan.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã (cùng 44 tuổi) cùng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến, móc nối với các đối tượng nước ngoài để mua tài khoản từ các trang cá cược. Sau đó, nhóm này phân chia thành nhiều cấp, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nhã. Ảnh: CACC

Đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên. Ảnh: CACC

Các đối tượng chủ chốt khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án. Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, lần theo dòng tiền, lực lượng trinh sát đã nắm rõ phương thức hoạt động.

Rạng sáng 23/7, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai các mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành. Kết quả, công an bắt giữ 139 đối tượng có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá án. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra cho thấy, từ 21/12/2024 đến 23/7/2025, đường dây do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi hơn 20.270 tỷ đồng.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và nhiều “đại lý cấp dưới” trong đường dây.

Với thành tích khám phá vụ án này, chiều 16/8 tại trụ sở Công an TPHCM, Thành uỷ - UBND TPHCM đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia.