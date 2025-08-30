Chiều 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 5 người, gồm chủ và nhân viên của hai cơ sở massage có hoạt động mại dâm trên địa bàn.

Công an kiểm tra một cơ sở massage. Ảnh: HD

Cụ thể, cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Công Định (44 tuổi), chủ cơ sở massage Thanh Hằng; cùng với Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi), đều là nhân viên của cơ sở Thanh Hằng. Ba bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi “chứa mại dâm”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên của Massage Yoko. Hai người này bị khởi tố về hành vi “môi giới mại dâm” và cùng lúc cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm cùng 6 gái bán dâm.

Trước đó, vào đêm 17/8, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở massage Thanh Hằng tại số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột. Tại đây, Công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP.

Qua làm việc, các gái bán dâm khai nhận họ là nhân viên phục vụ massage và khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với mức giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng mỗi lần.

Tiếp đó, lực lượng Công an tiếp tục kiểm tra cơ sở massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco (phường Tân An) và phát hiện hoạt động mua bán dâm tại 2 phòng. Các gái bán dâm ở đây cũng khai là nhân viên phục vụ massage, bán dâm với giá 1 triệu đồng mỗi lần khi khách yêu cầu. Trong đó, các quản lý cơ sở được hưởng 500 nghìn đồng mỗi lần bán dâm.

Bước đầu, Công an làm rõ tại hai cơ sở massage này, có sự phối hợp, thỏa thuận giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và nhân viên nữ massage. Khi khách đến, quản lý thỏa thuận giá cả với khách rồi sắp xếp nhân viên nữ vào phòng, hoặc nhân viên massage tự thỏa thuận giá với khách rồi thông báo qua bộ đàm cho quản lý ghi lại vào sổ theo dõi.