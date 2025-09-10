Ngày 10/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Nhân Thắng (tỉnh Bắc Ninh) điều tra, làm rõ vụ việc nhóm người hành hung các công dân đang tham gia hỗ trợ cấp cứu nạn nhân bị tai nạn giao thông tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/9, tại tuyến đường đê sông Đuống (thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng), anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993), cùng các anh Nguyễn Bá Trung (SN 1981), Nguyễn Đức Đại (SN 1987) và Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982), phát hiện 2 nam thanh niên nghi bị tai nạn giao thông nằm bất động trên đường.

Trong quá trình tham gia hỗ trợ cấp cứu, nhóm công dân này bất ngờ bị hơn 10 thanh niên kéo đến, truy đuổi và hành hung.

Hậu quả, anh Nguyễn Bá Trung và anh Nguyễn Đức Vĩnh bị thương tích, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân. Anh Nguyễn Đức Đại và anh Nguyễn Bá Thành bị thương phần mềm, tự chăm sóc y tế tại nhà.

Anh Trung và anh Vĩnh bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an xã Nhân Thắng, ngày 9/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc xác minh.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc là Trịnh Đình Long (SN 1994) và Trịnh Đình Luân (SN 1991). Đây là hai anh em ruột, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 10/9, chia sẻ với PV VietNamNet, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh - cho biết, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.