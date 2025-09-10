Liên quan đến vụ việc 2 anh em ở xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) nghi bị hành hung sau khi giúp người gặp tai nạn giao thông vào tối ngày 7/9, một đoạn clip từ camera hành trình đã xuất hiện và thu hút sự chú ý.

Clip cho thấy vụ tai nạn xảy ra ngay gần khu vực đê đối diện Chùa Dù (xã Nhân Thắng), trước thời điểm anh Nguyễn Đức Vĩnh - người sau đó bị hành hung - đi ngang qua hiện trường.

Đáng chú ý, tài xế chiếc xe đầu tiên chứng kiến tai nạn đã không dừng lại giúp đỡ do lo ngại rắc rối.

XEM CLIP:

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi đang trên đường đưa vợ từ bệnh viện về nhà, anh Nguyễn Đức Vĩnh phát hiện vụ tai nạn trên. Anh lập tức tiếp cận hiện trường, kêu gọi người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi người nhà của nạn nhân có mặt, họ bất ngờ lớn tiếng chửi bới và cáo buộc anh Vĩnh cùng em trai là anh Nguyễn Bá Trung là người gây tai nạn. Mặc dù anh Vĩnh đã giải thích rõ và chính nạn nhân cũng xác nhận hai anh em chỉ là người giúp đỡ, nhóm người lạ mặt vẫn lao vào hành hung.

Chỉ khi người dân xung quanh lên tiếng can ngăn và lực lượng Công an xã Nhân Thắng có mặt, vụ việc mới được ngăn chặn. Hậu quả của vụ việc, anh Nguyễn Bá Trung bị đánh đến hôn mê, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Còn anh Vĩnh bị thương nặng, tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai, phải điều trị tại bệnh viện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.