Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 21kg ma túy dạng Ketamin (4 túi nilon bên trong thùng xốp có khối lượng 4kg, 34 hộp dán nhãn sữa nước ngoài với khối lượng 17kg).

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Hồ Quang Anh (23 tuổi, trú xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (18 tuổi, trú bản Mà, xã Sơn Lâm).

Lô Thị Ánh Tuyết (áo hồng) bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng là Quang Anh và Tuyết nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

Thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này rất tinh vi. Số ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói và chuyển đi trong nước tiêu thụ.

Ma túy được ngụy trang trong sữa, bánh kẹo. Ảnh: CACC

Đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện qua sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài.

Để né tránh sự theo dõi, kiểm soát, các đối tượng cầm đầu đường dây thường sử dụng mạng xã hội để điều hành, liên hệ.

Vào khoảng 10h ngày 12/9, Ban chuyên án phát hiện tại khu vực ngã ba Thanh Hương (huyện Thanh Chương cũ), đối tượng Tuyết gửi 1 thùng xốp màu trắng chứa ma túy lên xe khách chạy tuyến Con Cuông - thành phố Vinh (cũ). Số ma túy này sẽ tạm gửi tại khu vực kho nhà xe, sau đó thuê xe taxi chở đến một địa điểm thuộc thành phố Vinh (cũ), các đối tượng sẽ tiếp tục trực tiếp nhận hàng và đem đi nơi khác tiêu thụ.

Công an làm việc với Hồ Quang Anh. Ảnh: CAND

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với đơn vị nghiệp vụ chia làm 2 mũi công tác bắt đồng loạt 2 đối tượng.

Một mũi công tác ập vào bắt quả tang Quang Anh, khi đối tượng đang nhận thùng xốp chứa ma túy tại công viên trên địa bàn phường Trường Vinh, thu giữ 4kg ma túy dạng Ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ (thuộc phường Vinh Hưng), mũi còn lại bắt đối tượng Tuyết về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Công an kiểm đếm tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Hồ Quang Anh và Lô Thị Ánh Tuyết khai nhận, số ma túy trên được đối tượng chủ mưu, cầm đầu từ nước ngoài, thường trú tại tỉnh Nghệ An chỉ đạo nhận hàng và đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 34 hộp dán nhãn sữa nói trên với khối lượng 17kg.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục được điều tra, mở rộng.