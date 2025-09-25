Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Thị Phượng (35 tuổi, trú xã Yên Lạc) thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 21/9, lực lượng công an làm nhiệm vụ tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang Lê Văn Công (34 tuổi, trú xã Liên Châu) tàng trữ ma túy.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: VKSND KV9.

Từ lời khai của Công, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khám xét nơi ở của Phượng. Kết quả, thu giữ 934 viên nén màu đỏ, 10 viên nén màu xanh, 2 mảnh viên nén đỏ (nghi ma túy tổng hợp), 2 túi nilon chứa tinh thể hồng (nghi ma túy đá), cùng cân tiểu ly, nhiều túi nilon và dụng cụ phân chia.

Bị can Phạm Thị Phượng. Ảnh: VKSND KV9.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Phượng cho biết, đã mua số ma túy trên với giá 30 triệu đồng từ một đối tượng khác để vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời. Đồng thời, 'bà trùm' 9x này cũng thừa nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Lê Văn Công.

Ngày 23/9, VKSND khu vực 9, tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Phượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.