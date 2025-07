Ngày 28/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nghĩa (22 tuổi, ngụ phường Sơn Qui) để điều tra hành vi hiếp dâm người phụ nữ rồi chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Phạm Lê Tín Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, hôm 18/7, bà T.N. (ngụ phường Gò Công) đến Công an xã Tân Hòa trình báo về việc bị một đối tượng (không rõ đặc điểm) khống chế, đe dọa để hiếp dâm rồi chiếm đoạt tài sản.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh, điều tra truy bắt đối tượng. Qua điều tra, đến ngày 25/7, công an bắt giữ nghi phạm là Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai do biết bà N. mở quán nhậu và sống một mình nên gã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Giữa đêm khuya, Nghĩa đột nhập vào phòng ngủ bà N. khống chế, đe dọa nạn nhân để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Sau khi quan hệ tình dục xong, Nghĩa lấy 2 điện thoại di động và 1 triệu đồng của bà N. rồi tẩu thoát ra cửa phía sau nhà.