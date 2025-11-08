Ngày 8/11, Công an xã Trại Cau cho biết vừa bắt giữ Dương Trọng Hoàng (SN 2006, trú xã Nam Hòa, Thái Nguyên) sau khi đối tượng đến tiệm vàng Hạnh Thuý (xã Trại Cau) cướp vàng rồi bỏ chạy, nhưng bị người dân truy đuổi và khống chế.

Hoàng là sinh viên đại học, chưa có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan công an, đối tượng khai do ham chơi, thiếu tiền tiêu xài và trả nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Khoảng 10h ngày 7/11, Hoàng đến tiệm vàng Hạnh Thuý hỏi mua dây chuyền để giả vờ xem hàng. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, Hoàng lợi dụng sơ hở giật lấy rồi bỏ chạy về phía chiếc xe máy đã chuẩn bị sẵn để tẩu thoát.

Đối tượng gây ra vụ cướp dây chuyền vàng tại xã Trại Cau. Ảnh: Hoàng Anh

Chủ tiệm tri hô, người dân quanh khu vực đã phối hợp truy đuổi và khống chế đối tượng cùng tang vật là sợi dây chuyền trị giá khoảng 70 triệu đồng, sau đó báo tin cho công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Trại Cau có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.