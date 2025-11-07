Trưa ngày 7/11, tại xã Trại Cau (tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ cướp vàng.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đến tiệm vàng Hạnh Thúy, thuộc địa bàn xã Trại Cau, giả vờ hỏi mua và xem dây chuyền vàng. Trong lúc chủ tiệm sơ hở, người này bất ngờ giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay khi phát hiện sự việc, chủ tiệm cùng người dân xung quanh lập tức truy đuổi và khống chế đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Truy bắt nam thanh niên cướp vàng ở Thái Nguyên. Ảnh: Quang Huy

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau, xác nhận với phóng viên Báo VietNamNet rằng vụ cướp đã xảy ra trên địa bàn vào trưa cùng ngày.

Đối tượng được xác định là nam thanh niên sinh năm 2006, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.