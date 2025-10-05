Chiều 5/10, trao đổi với PV VietNamnet, một lãnh đạo UBND phường Tam Thắng, TPHCM xác nhận nghi phạm dùng hung khí tấn công cô gái tử vong trên vỉa hè thuộc địa bàn phường đã ra đầu thú vào sáng nay.

Nghi phạm được xác định là Lê Gia Huy (20 tuổi, quê Bạc Liêu), đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là chị T.T.D.H. (31 tuổi, cũng quê Bạc Liêu), có mối quan hệ tình cảm với nghi phạm Huy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Trí

Như trước đó VietNamNet đã đưa tin, khoảng 20h ngày 4/10, người dân phát hiện chị T.T.D.H. tử vong trên vỉa hè trước cửa tòa nhà kinh doanh căn hộ cho thuê ở khu vực hẻm 106 đường Trương Văn Bang, thông ra hẻm 195 Hoàng Văn Thụ, phường Tam Thắng, TPHCM.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu với vết thương trên cơ thể.

Một số nhân chứng cho biết, nạn nhân H. làm việc tại một quán bar trên địa bàn. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ nhìn thấy nghi phạm đi theo cô gái rồi dùng hung khí "ra tay" khiến nạn nhân gục xuống đường, sau đó rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, người dân gọi xe cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thắng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, đồng thời trích xuất camera để điều tra. Nguyên nhân vụ án mạng được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.