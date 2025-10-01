Sáng 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại công viên cạnh giao lộ Nguyễn Hội - Lê Duẩn, phường Phan Thiết (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Nghi phạm Nguyễn Văn Tý bị khống chế, bắt giữ. Ảnh: Lạc Sơn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 30/9, Nguyễn Văn Tý (23 tuổi, trú phường Bình Thuận, Lâm Đồng) đang ngồi trên ghế đá công viên đợi bạn thì bất ngờ bị anh N.T.M. (38 tuổi) tiếp cận, nắm cổ áo và xin 20 nghìn đồng. Khi Tý từ chối, anh M. chửi bới rồi dùng tay đánh vào mặt.

Lúc này, do bực tức, Tý rút kéo mang theo trong người, đâm vào vùng ngực anh M. khiến nạn nhân gục xuống ghế đá. Sau đó, Tý rời khỏi hiện trường.

Đúng thời điểm này, một cán bộ Công an phường Phan Thiết đi ngang qua đã hô hoán người dân hỗ trợ sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, dùng xe máy truy đuổi, khống chế và bắt giữ nghi phạm Tý cách hiện trường khoảng 500m, thu giữ hung khí.

Dù được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự nghi phạm Tý để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.