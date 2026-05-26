Bà Nguyễn Thị Bình là nữ chính khách nổi tiếng của Việt Nam, từng giữ cương vị Bộ trưởng ở hai lĩnh vực khác nhau.

Từ năm 1969, bà là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và là Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Paris. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong giai đoạn 1976-1987.

Trong gần 5 năm tham gia Hội nghị Paris, với phong thái điềm tĩnh, bản lĩnh, mềm mỏng nhưng kiên định, bà được báo chí quốc tế chú ý đặc biệt và được xem như “sứ giả hòa bình” của Việt Nam. Hình ảnh “Madame Bình” trong tà áo dài truyền thống đã trở thành biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.