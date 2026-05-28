Chính xác

Theo trang thông tin Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, dù khoa thi Nho học đầu tiên được tổ chức từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông, nhưng phải đến khoa thi năm 1246 đời Trần Thái Tông mới xuất hiện danh hiệu Tam khôi gồm Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Nguyễn Quan Quang là vị Trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử khoa cử nước Đại Việt.

Trạng nguyên Nguyễn Quan Quang quê gốc xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Văn bia số 1 tại Văn miếu Bắc Ninh ghi chép, ông là người đỗ Trạng nguyên khoa thi Bính Ngọ 1246, tức năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 15 đời vua Trần Thái Tông.

Trong danh sách 47 vị trạng nguyên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trạng nguyên Nguyễn Quán Quang được ghi đầu tiên, sau đó đến Nguyễn Hiền.