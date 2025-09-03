CLIP (nguồn: Hung Nguyen):

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một người đàn ông có hành vi lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1.

Trước đó, tối 1/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục công nhân, nghi say xỉn, điều khiển xe máy lạng lách trước đầu xe ô tô lưu thông phía sau.

Công an làm việc với ông T. Ảnh: G.X

Qua xác minh, lực lượng chức năng mời ông V.T.T. (34 tuổi, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do nông nổi, thích thể hiện và thiếu hiểu biết pháp luật. Người này cũng cam kết không tái phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử phạt người này số tiền 9 triệu đồng về hành vi điều khiển xe máy đánh võng trên đường bộ, đồng thời tước giấy phép lái xe trong 11 tháng.