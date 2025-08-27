Ngày 27/8, Công an phường phường Long Phước đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để xác minh, truy xét nhóm người liên quan vụ một người đàn ông bị chém khi đang hát tại quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền một số đoạn clip về nhóm người cầm hung khí xông vào một quán karaoke ở vùng ven TPHCM chém người gây thương tích.

Theo nội dung clip, nhóm người cầm theo hung khí vào quán karaoke rồi xông vào các phòng tìm người. Lúc này, nhiều phụ nữ bỏ chạy ra ngoài.

Chỉ ít phút sau, những người đàn ông trở ra, trong đó có một người mặc đồ màu trắng bị nhuộm máu đỏ.

Khi ra trước quán karaoke, nạn nhân còn bị đánh hội đồng. Ảnh chụp từ clip.

Ra trước quán, nhóm người tiếp tục tấn công, hành hung người đàn ông mặc đồ trắng khiến ông này té ngã, thậm chí còn đạp vào đầu nạn nhân khi đã nằm dưới đường. Nhóm này sau đó cầm theo hung khí rời đi.

Theo xác minh ban đầu, vụ tấn công, hành hung người nói trên xảy ra chiều 17/8 tại một quán karaoke ở đường Lò Lu, phường Long Phước (TP Thủ Đức cũ).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không trình báo công an địa phương. Hôm nay, khi clip phát tán trên mạng xã hội, Công an phường Long Phước phối hợp cùng Công an TPHCM để xác minh nội dung clip, những người có liên quan để tiến hành mời làm việc, xử lý.