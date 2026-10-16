Daniil Medvedev vượt qua Tommy Paul sau ba set đấu căng thẳng tại tứ kết Thượng Hải Masters 2026, qua đó giành quyền vào bán kết gặp hiện tượng trẻ Rafael Jodar.

Bước vào trận tứ kết Thượng Hải Masters 2026, Daniil Medvedev được đánh giá cao hơn Tommy Paul nhờ kinh nghiệm và phong độ ổn định. Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ vẫn tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ.

Trong set mở màn, Medvedev nhanh chóng thể hiện sự vượt trội bằng những pha điều bóng chính xác cùng khả năng phòng ngự bền bỉ. Tay vợt người Nga kiểm soát tốt thế trận, tận dụng cơ hội bẻ game giao bóng của đối phương để giành chiến thắng 6-3.

Medvedev lần thứ 70 vào bán kết các giải đấu ATP, và là chiến thắng thứ 33 trên mặt sân cứng trong năm 2026, bằng với Zverev - Ảnh: ATP

Tuy nhiên, kịch bản bất ngờ xuất hiện ở set hai. Tommy Paul vùng lên mạnh mẽ, liên tục gây sức ép khiến Medvedev mắc sai lầm. Đại diện nước Mỹ thắng áp đảo 6-1, đưa trận đấu vào set quyết định.

Bước sang set ba, Medvedev nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng, anh giành chiến thắng 6-3, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 2-1.

Giành vé vào bán kết, Medvedev sẽ chạm trán Rafael Jodar, hiện tượng 20 tuổi người Tây Ban Nha đang gây bất ngờ tại Thượng Hải.

Trước đó, Jodar xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Casper Ruud với tỷ số 4-6, 6-4, 6-3 để lần đầu góp mặt ở bán kết giải đấu.

Cuộc đối đầu giữa Medvedev và Jodar hứa hẹn hấp dẫn khi kinh nghiệm của tay vợt người Nga đối đầu sức trẻ và khát vọng tạo địa chấn của ngôi sao Tây Ban Nha.