Tay vợt gốc Việt Learner Tien không thể tạo bất ngờ trước Casper Ruud khi nhận thất bại sau hai set đấu, qua đó phải dừng bước tại vòng ba Shanghai Masters.

Hành trình của tay vợt gốc Việt Learner Tien tại Thượng Hải Masters 2026 đã khép lại sau thất bại 4-6, 6-7 (3-7) trước Casper Ruud. Dù thi đấu đầy nỗ lực, tài năng trẻ người Mỹ vẫn không thể vượt qua bản lĩnh và kinh nghiệm của đối thủ đến từ Na Uy.

Bước vào trận đấu, Learner Tien được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước Ruud, người từng gặp nhiều khó khăn vì chấn thương lưng trong hai tháng gần đây. Tuy nhiên, tay vợt Na Uy cho thấy sự ổn định đáng kể trong những thời điểm quyết định.

Casper Ruud đi tiếp ở Thượng Hải Masters - Ảnh: ATP Tour

Ở set đầu tiên, Learner Tien nỗ lực duy trì thế trận cân bằng bằng những pha bóng bền từ cuối sân. Dẫu vậy, một lần để mất game giao bóng khiến tay vợt gốc Việt rơi vào thế bất lợi và chấp nhận thất bại 4-6.

Sang set hai, Learner Tien thi đấu kiên cường hơn, liên tục bám đuổi tỷ số và buộc đối thủ phải bước vào loạt tie-break. Đáng tiếc, ở thời điểm quyết định, Casper Ruud tận dụng tốt cơ hội để thắng 7-3, qua đó khép lại trận đấu sau hai set.

Thất bại khiến Learner Tien lỡ cơ hội tiến sâu tại Thượng Hải Masters. Dù vậy, màn trình diễn trước đối thủ giàu kinh nghiệm vẫn mang đến những bài học quý giá cho tay vợt trẻ trên hành trình phát triển sự nghiệp.