Với chính sách hấp dẫn, bảo vệ khách hàng trước mọi biến động lãi suất, căn hộ phong cách nghỉ dưỡng Singapore Tropical thu hút cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có khả năng cho thuê và tăng giá dài hạn.

Hợp “khẩu vị” của cả người ở thực lẫn nhà đầu tư

Theo ghi nhận tại thị trường Thanh Hóa, ngay sau khi tòa S1 - The Sentosa ra mắt, lượng khách hàng tìm hiểu dự án tăng mạnh. Nhóm khách chủ yếu đến từ các gia đình trẻ đang sinh sống tại Thanh Hóa, nhà đầu tư đến từ Hà Nội và các địa phương lân cận.

“Tòa S2 trước đó hết hàng nhanh quá nên lần này tôi không muốn tuột mất cơ hội sở hữu căn hộ phong cách Singapore độc đáo này”, anh Văn Thành (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) chia sẻ.

S1 là tòa căn hộ duy nhất tại Vinhomes Star City sở hữu tầm nhìn trực diện sông Mã. Ảnh phối cảnh

Sự quan tâm của khách hàng tới tòa S1 cũng phản ánh một phần bức tranh thị trường nhà ở xứ Thanh. Địa phương đang bước vào giai đoạn đô thị hóa mạnh, hướng đến mục tiêu nằm trong nhóm tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả nước vào năm 2030. Tốc độ phát triển kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống chất lượng cao cho cư dân trẻ và lực lượng chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp, kinh tế, cảng biển.

Trước đó, tòa S2 - The Sentosa ra mắt vào trung tuần tháng 1/2026 đã “cháy hàng” sau chỉ 3 tuần mở bán. Việc tòa S1 tiếp tục được săn đón không ngoài dự đoán của thị trường.

The Sentosa được phát triển trên diện tích hơn 19.000 m², mật độ xây dựng chỉ khoảng 29%. Dự án gồm ba tòa căn hộ cao 18 tầng cung cấp 715 căn hộ. Toàn khu được thiết kế theo cảm hứng Singapore Tropical, với hệ cảnh quan và tiện ích rộng gần 4.000 m².

S1 được định vị là “Đảo an nhiên” - không gian sống đề cao sự riêng tư và thư thái. Mỗi tầng chỉ bố trí 13 căn hộ, mật độ thấp so với đa phần các dự án căn hộ phổ biến trên thị trường, mang lại môi trường sống riêng tư và yên tĩnh.

Căn hộ The Sentosa được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu người trẻ thành đạt, giới chuyên gia đang làm việc tại Thanh Hoá

Điểm nhấn của tòa S1 là tầm nhìn trực diện sông Mã - biểu tượng của xứ Thanh, không chỉ mang lại trải nghiệm sống khác biệt, mà còn là yếu tố gia tăng giá trị dài hạn cho căn hộ.

Bao quanh S1 là hệ tiện ích phong cách nhiệt đới Singapore mang lại chuẩn sống nghỉ dưỡng giữa đô thị sôi động. Sau một ngày học tập, làm việc, các gia đình có thể thư giãn ngay nội khu với phòng golf 3D, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng. Cư dân cũng có thể rời căn hộ để tới với công viên vườn trên mây The Canopy Garden rộng gần 1.000 m², hồ bơi nhiệt đới Sentosa Oasis Pool gần 700 m², cùng sân thể thao, quảng trường và các tuyến đường dạo bộ, tổ hợp thương mại khối đế Mini Orchard với nhiều tầng dịch vụ mua sắm, café và giải trí.

Ưu đãi tài chính và triển vọng khai thác dòng tiền vượt trội

Thanh Hóa thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP nhanh nhất cả nước, quy mô kinh tế dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Dân số gần 4 triệu người cùng sự hiện diện của nhiều cực kinh tế quan trọng tại Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn… kéo nhu cầu nhà ở chất lượng cao tăng nhanh. Sự xuất hiện của dòng căn hộ phong cách nghỉ dưỡng tại The Sentosa, vì thế, được nhiều nhà đầu tư xem như nguồn cung đúng thời điểm.

Với vị trí đắc địa trên giao lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, The Sentosa kết nối thuận tiện tới các khu hành chính, thương mại và các tuyến giao thông liên vùng. Từ dự án chỉ mất 15 phút để tới biển Sầm Sơn, 45 phút đến Cảng Nghi Sơn và sân bay Thọ Xuân, kết nối nhanh với Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam và vùng phụ cận như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội. Vị trí này vừa thu hút người ở thực, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác cho thuê.

Hệ tiện ích tại The Sentosa đem đến phong cách sống nghỉ dưỡng ngay trung tâm đô thị. Ảnh phối cảnh

Chính sách bán hàng trong giai đoạn ra mắt tòa S1 cũng tăng sức nóng cho thị trường. Khách hàng ký cọc sớm trước ngày 14/4 được ưu đãi trực tiếp 3% giá bán. Nếu lựa chọn phương án thanh toán sớm, tổng mức ưu đãi có thể lên tới 10,5%, kèm ưu đãi tương đương khoảng 11%/năm trên dòng tiền thanh toán trước hạn.

Nếu chọn vay, khách được hưởng lãi suất 0% trong 24 tháng. Với thời điểm bàn giao dự kiến vào tháng 3/2027, người mua sẽ có thêm khoảng 1 năm không lo lãi suất kể từ khi nhận nhà. Trong bối cảnh một số ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh lãi suất vay lên mức 12 - 14%/năm, chính sách áp dụng tại tòa S1 được xem như “lá chắn thép” bảo vệ khách hàng trước mọi biến động thị trường.

Ngoài ra, người mua còn được tặng gói nội thất đến 150 triệu đồng và miễn phí quản lý 2 năm đầu. Khách hàng có quê quán, nơi sinh hoặc thường trú tại Thanh Hóa được chiết khấu thêm 1% giá bán.

Những ưu đãi này giúp căn hộ S1 - The Sentosa trở nên dễ tiếp cận, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ và các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản cho thuê và tích sản dài hạn.

Thu Loan