Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc một phần các phường Thanh Khê, Hòa Cường, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn; toàn bộ phường Hải Châu, An Hải và phường Sơn Trà (trừ bán đảo Sơn Trà), với tổng diện tích khoảng 6.675ha.

Thành phố cũng dự kiến mở rộng ranh giới nghiên cứu khu vực ven biển thêm khoảng 1ha.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm triển khai Kết luận 77 của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án tại một số địa phương. Trong đó, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (181ha) đang được tháo gỡ theo Nghị quyết 64 ngày 4/9/2025 của Chính phủ.

Một góc siêu dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước ven sông Hàn.

Việc điều chỉnh cũng nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án nhà ở xã hội theo Nghị quyết 201 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; đồng thời góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư, tạo điều kiện để các dự án tiếp tục triển khai theo quy định.

Các nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tập trung vào việc bổ sung quy mô dân số tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước theo Nghị quyết 64; rà soát, bổ sung dân số tại các dự án đã hoàn thiện pháp lý; cập nhật các dự án nhà ở xã hội đang triển khai theo Nghị quyết 201.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu rà soát các khu đất trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính và các khu đất cho thuê đã hết hạn để bố trí hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng hoặc quy hoạch nhà ở tái định cư phục vụ di dời dân, mở rộng trường học và các công trình hạ tầng tại khu vực đông dân cư.