Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), lần đầu tiên nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con gái - họa sĩ Đào Anh Thơ (nghệ danh CAT) cùng giới thiệu tác phẩm trong triển lãm chung mang tên Dòng chảy đột biến.

Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ: "Chúng tôi không làm nghệ thuật để chứng tỏ mình hay tìm kiếm sự nổi tiếng. Khi đã lựa chọn con đường này, tôi và con gái đều muốn tận hiến cho nghệ thuật bằng hành động và chính cuộc đời mình”.

Tác phẩm của Đào Anh Khánh.

Con đường đến với nghệ thuật của hai cha con cũng mang nhiều bước ngoặt đáng chú ý. Đào Anh Thơ có tới 17 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại nhiều quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc hay Australia.

Chỉ đến năm 32 tuổi, Đào Anh Thơ mới đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời, rời bỏ công việc tài chính để theo đuổi nghệ thuật. Sau 5 năm, cô đã thực hiện hơn 2.000 bản phác thảo, sáng tác hơn 150 bức tranh sơn mài và hoàn thành nhiều tác phẩm khổ lớn. Đối với nghệ sĩ Đào Anh Khánh, việc con gái có thể đứng cạnh ông trong một triển lãm chung là niềm hạnh phúc lớn.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Theo họa sĩ Bùi Mai Hiên - mẹ của CAT, năng khiếu nghệ thuật của Đào Anh Thơ bộc lộ từ sớm. Bà cho biết từ nhỏ con gái đã vẽ và nặn tượng rất khéo, thậm chí có thể coi là một "hạt giống nghệ thuật" từ khi mới 6 tuổi. Tuy vậy, phải sau nhiều năm trải nghiệm và làm việc trong môi trường quốc tế, Đào Anh Thơ mới quyết định quay trở lại với con đường sáng tạo.

Nữ họa sĩ trẻ cho biết một biến cố cảm xúc trong cuộc sống khiến cô nhận ra sự mong manh và vô thường của con người: "Có lúc tôi thấy mình chỉ như một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ hay một giọt nước giữa đại dương. Khi nhận ra điều đó, tôi hiểu rằng mình cần dành thời gian để tạo ra cái đẹp và lan tỏa nó".

Triển lãm Dòng chảy đột biến trưng bày gần 200 tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài, acrylic trên canvas, tranh bút mực, bút chì màu… Không gian nghệ thuật vì thế tạo nên một bức tranh đa dạng, phản ánh rõ nét sự khác biệt trong phong cách sáng tạo cũng như trải nghiệm sống của hai thế hệ nghệ sĩ.

Trong khi nghệ thuật của Đào Anh Khánh tiếp tục khai thác những chủ đề quen thuộc về năng lượng nguyên sơ của sự sống, sự sinh sôi của tự nhiên và nguồn cội, thì thế giới hội họa của CAT lại đặt ra những câu hỏi mang tính thời đại. Các tác phẩm của cô thường đặt vẻ đẹp của con người bên cạnh những suy tư về sự phát triển của công nghệ và nguy cơ hủy diệt mà nó có thể mang lại.

Những bức tranh khổ lớn của CAT gây ấn tượng với các mảng màu rực rỡ và hình khối giàu tính tưởng tượng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các tác phẩm sơn mài của cô cho thấy nỗ lực kết nối tư duy nghệ thuật đương đại với chất liệu truyền thống của mỹ thuật Việt Nam.

Trong khi đó, các sáng tác của Đào Anh Khánh vẫn giữ phong cách biểu đạt mạnh mẽ, phóng khoáng và giàu năng lượng đặc trưng. Khi đặt cạnh những tác phẩm của con gái, chúng tạo nên một bản hòa âm thị giác thú vị, nơi hai nhịp điệu sáng tạo khác nhau cùng tồn tại và đối thoại.

Một vài tác phẩm của CAT:

Lấy cảm hứng từ trải nghiệm tắm khoáng giữa thiên nhiên tĩnh lặng, tác phẩm "Thanh tẩy và chữa lành" gợi liên tưởng hành trình thanh lọc cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Lấy cảm hứng từ Seoul - nơi CAT và bạn trai (nay là chồng của cô) bắt đầu hành trình khám phá thế giới cùng nhau, tác phẩm "Lời cảm ơn" ghi lại những cảm xúc rực rỡ của tình yêu mới chớm nở, nồng nhiệt và đầy hy vọng.

Tác phẩm "Tình cha" là lời tri ân của CAT dành cho cha - người đã gieo mầm yêu thương và trở thành điểm tựa tinh thần của cô trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Bức tranh gợi nhắc rằng tình cha có thể là “mỏ neo” giữ con người vững vàng giữa những cơn bão của ký ức và cảm xúc.

"Giải phóng tâm thức" phản ánh cảm giác quá tải của con người trong nhịp sống hiện đại, khi tâm trí liên tục bị chi phối, xao động bởi thông tin và những kết nối bên ngoài.

Được thực hiện trong suốt ba năm, tác phẩm "Ám ảnh bởi những bóng ma quá khứ" gợi lên hành trình hòa giải với những “bóng ma ký ức” và tìm lại sự bình yên trong hiện tại.

Tác phẩm "Chữa lành từ bên trong" ghi lại khoảnh khắc của hành trình đi sâu vào nội tâm để đối diện và vượt qua những tổn thương.

