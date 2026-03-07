Triển lãm trưng bày gần 200 tác phẩm thuộc nhiều chất liệu như tranh sơn mài, tranh vẽ trên giấy bằng bút mực, bút chì màu, tranh acrylic trên canvas… Thông qua các sáng tác, Dòng chảy đột biến gợi mở sự tương phản mạnh mẽ trong phong cách nghệ thuật cũng như trải nghiệm sống giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

Trong khi nghệ sĩ Đào Anh Khánh khai thác vẻ đẹp của sự sinh sôi như một nguồn cội của sự sống thì các tác phẩm của CAT lại đặt vẻ đẹp ấy trong mối đối chiếu với nỗi ám ảnh về sự hủy diệt của công nghệ đối với con người. Cách tiếp cận này nằm trong hệ khái niệm nghệ thuật mà CAT gọi là MetaReverse (Tái sinh), nơi cô khám phá những biến đổi của con người và thế giới trong thời đại mới.

Các tác phẩm của Đào Anh Khánh.

Không đơn thuần là một triển lãm gia đình, Dòng chảy đột biến đặt hai nghệ sĩ vào thế đối thoại trực diện. Khác biệt về thế hệ, trải nghiệm sống và tư duy thẩm mỹ được đẩy lên thành một xung lực thị giác rõ rệt, tạo nên không gian trưng bày vừa đối xứng vừa tương phản.

Điểm nhấn của triển lãm là ba tác phẩm sơn mài khổ lớn của CAT, lần đầu ra mắt với kích thước 3,6m x 4,8m, quy mô hiếm gặp trong thực hành hội họa đương đại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, 15 bức tranh kích thước 1,68m x 1,2m của cô được trưng bày song hành với các tác phẩm của nghệ sĩ Đào Anh Khánh, tạo nên một dòng chảy thị giác nhiều lớp, nơi mỗi tác phẩm như một nhịp đập riêng trong cùng một không gian nghệ thuật.

Triển lãm không đặt ra câu hỏi ai ảnh hưởng ai giữa cha và con. Thay vào đó, tác phẩm của hai nghệ sĩ được đặt cạnh nhau như hai dòng chảy độc lập nhưng giao thoa, để mỗi tác phẩm tự cất lên tiếng nói của mình.

Các tác phẩm của CAT.

Chia sẻ với PV VietNamNet, nghệ sĩ Đào Anh Khánh cho biết, hành trình đến với nghệ thuật của cả hai cha con đều bắt đầu từ những bước ngoặt cá nhân. Ông cho biết thời trẻ từng trải qua cảm giác trống rỗng và bế tắc trước khi tìm đến hội họa như một bản năng sinh tồn như cách để quay về ký ức và tìm lại chính mình. Còn con gái cũng từng có một hành trình dài học tập và làm việc thành công trong lĩnh vực kinh doanh tại Mỹ, nhưng phía sau những thành tích là cảm giác trống rỗng. Một cú sốc tinh thần đã khiến cô rẽ hướng sang nghệ thuật, từ hội họa, âm nhạc, điêu khắc đến thi ca.

"Khi đứng cạnh nhau trong một triển lãm chung, tôi nhận ra cả hai cha con đều chảy trong một dòng không thuận. Những bế tắc, buồn tẻ hay cảm giác lạc loài không giết chết chúng tôi mà kích hoạt một sự đột biến, đưa chúng tôi đến thế giới nghệ thuật, nơi con người được tự do khám phá chính mình", Đào Anh Khánh chia sẻ.

Nghệ sĩ cũng bày tỏ hy vọng triển lãm sẽ mang đến cho người xem một không gian cảm xúc tinh khiết và sâu sắc, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự đồng cảm với những trải nghiệm riêng.

Họa sĩ CAT (tên khai sinh Đào Anh Thơ) từng có 31 năm học tập và theo đuổi lĩnh vực tài chính trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật ở tuổi 32. Tháng 10/2023, cô ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên MetaReverse - Tái sinh, giới thiệu 17 tranh sơn mài, 17 bản vẽ bút bi trên giấy cùng các sáng tác thơ và ca khúc do chính cô thực hiện.

Tháng 5/2024, cô tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập sơn mài American Now, trong đó có tác phẩm khổ lớn 3,6m x 4,8m nặng tới 250kg - một quy mô hiếm gặp trong hội họa sơn mài.