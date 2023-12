{"article":{"id":"2221409","title":"'Vũ trụ hứng' của Đào Anh Khánh","description":"Sau thời gian dài ở ẩn, Đào Anh Khánh chính thức 'tái xuất' với triển lãm 'Vũ trụ hứng' phần 1.","contentObject":"<p>Từ sau <em>Đáo Xuân 9</em> năm 2019, nghệ sĩ <a href=\"https://vietnamnet.vn/dao-anh-khanh-tag15753013108832736137.html\">Đào Anh Khánh</a> gần như biến mất khỏi làng nghệ thuật. Mới đây, anh bất ngờ xuất hiện, gây chú ý khi biểu diễn trong buổi khai mạc triển lãm <em>Tái sinh</em> của con gái - họa sĩ Đào Anh Thơ (nghệ danh CAT). Và ngày 2/12 tới, Đào Anh Khánh chính thức “tái xuất” với triển lãm<em> Vũ trụ hứng </em>phần 1 tại Hà Nội.</p>

<p>Triển lãm trưng bày 35 tác phẩm được Đào Anh Khánh vẽ bằng acrylic trên vải, thể hiện khuynh hướng tư duy siêu thực. Hầu hết các tác phẩm được thực hiện trong năm 2023, khoảng 5 bức là vẽ từ 2-3 năm trước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoa-troi-189.jpg?width=768&s=6jsWOY2G2btFvx9OtQefpA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoa-troi-189.jpg?width=1024&s=6LFTHqWk3mRGdvgtBIJayQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoa-troi-189.jpg?width=0&s=lWMKYEJWjWCQTJofih0tZg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoa-troi-189.jpg?width=768&s=6jsWOY2G2btFvx9OtQefpA\" alt=\"hoa troi.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoa-troi-189.jpg?width=260&s=M4ihz0PtqVGDnZW1T4Ec2w\"></picture>

<figcaption>Tác phẩm 'Hoa trời'. </figcaption>

</figure>

<p>Nghệ sĩ Đào Anh Khánh chia sẻ lần tái xuất sẽ trưng bày chùm 4 triển lãm cùng tên là <em>Vũ trụ hứng</em>. Tư tưởng \"vũ trụ hứng\" ở các phần giống nhau, nhưng nội dung và hình thức biểu hiện sẽ khác nhau. Mỗi năm, nghệ sĩ sẽ khai thác tập trung thể hiện một mặt, một vẻ đẹp riêng của vũ trụ này.</p>

<p>“Tôi không biết đây có phải là lần đầu tiên một họa sĩ giải nghĩa vẻ đẹp của vũ trụ một cách đầy đủ và trực tiếp thông qua hội họa hay không. Nhưng chắc đây sẽ là chùm triển lãm có chiều sâu bởi vì tôi sẽ đi từ toàn cảnh vũ trụ, cho đến những quan sát cụ thể nhỏ bé như cọng cỏ, nhụy hoa, hạt quả… Công chúng sẽ không chiêm ngưỡng những hình ảnh hoa lá ấy một cách trần tục hay thuần túy như trong thiên nhiên, bởi chúng được đẩy sâu hơn, mang tính nghệ thuật rõ ràng hơn. Đó là con đường, là câu chuyện tôi muốn đưa đến cho mọi người”, nghệ sĩ Đào Anh Khánh bày tỏ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thung-lung-tinh-yeu-190.jpg?width=768&s=GRDLujgxzi15QwlC_kkhbA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thung-lung-tinh-yeu-190.jpg?width=1024&s=-6Gmcoz0KjEFZLzZwXsbJQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thung-lung-tinh-yeu-190.jpg?width=0&s=T320z6Qx1FBbkNdneimf3w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thung-lung-tinh-yeu-190.jpg?width=768&s=GRDLujgxzi15QwlC_kkhbA\" alt=\"thung lung tinh yeu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thung-lung-tinh-yeu-190.jpg?width=260&s=I9zcsdQb0ECrEreQ-NuaYw\"></picture>

<figcaption>Tác phẩm 'Thung lũng tình yêu'.</figcaption>

</figure>

<p>Trong <em>Vũ trụ hứng</em> phần 1, Đào Anh Khánh tập trung khai thác vẻ đẹp biến ảo của vũ trụ trên phương diện tự nhiên với cỏ cây, hoa lá. Theo anh, đó là vẻ đẹp của của sự hứng khởi, nó mang tính quy luật, tính tồn tại... Là thứ khởi tạo và duy trì vũ trụ, chính mạch chảy của sự hứng khởi đã tạo nên sự kết hợp, sự phối ngẫu giữa âm và dương, giữa đực và cái… Tất nhiên, tranh của Đào Anh Khánh luôn có sự xuất hiện của con người bởi với anh, con người là trung tâm của vũ trụ. </p>

<p>Đào Anh Khánh giải thích: “Vũ trụ vốn tồn tại nhưng chúng ta ít khi giải thích nó theo góc độ cái đẹp, lôi cuốn về sự giao thoa, âm dương… Làm nghệ thuật, tôi có góc nhìn về tính hấp dẫn của cái đẹp, tạo nên đa sắc màu vũ trụ. Giải nghĩa <em>Vũ trụ hứng </em>cũng như khi tiếp cận các tác phẩm hội họa của tôi, người xem sẽ được tự do hiểu theo cách của mình. Song tôi hy vọng, người ta không hiểu một cách trần tục. Ca ngợi vẻ đẹp của vũ trụ, tôi không có thông điệp nào tách rời khỏi vẻ đẹp tự nhiên”. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nho-me-191.jpg?width=768&s=wTM8QA7a_5pkE0p63twCoA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nho-me-191.jpg?width=1024&s=LzWeVGbVUv5rr2gzFoRiSw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nho-me-191.jpg?width=0&s=4P_2bqP19suH6KIUV_A5RQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nho-me-191.jpg?width=768&s=wTM8QA7a_5pkE0p63twCoA\" alt=\"nho me.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nho-me-191.jpg?width=260&s=2dHiv24rbu-JIpBxKg23GA\"></picture>

<figcaption>Tác phẩm 'Nhớ mẹ'.</figcaption>

</figure>

<p>Sau <em>Đáo Xuân 9</em>, Đào Anh Khánh gần như đã sống hẳn với nơi thiên nhiên ở Thung lũng Gầm trời trên Hòa Bình.</p>

<p>“Hàng ngày bận rộn với những công việc sáng tạo nhưng tôi luôn có cảm giác mình đang sống trong một nơi đẹp đẽ, như không phải cõi thực. Tôi luôn nghĩ, nếu mình quay trở lại thì dòng tranh của mình sẽ là thứ gì đó thật trong trẻo gần gũi thiên nhiên. Từ sáng đến tối, tôi nhuốm đời sống tinh thần của mình trong thế giới kỳ lạ đó.</p>

<p>Tôi phải thừa nhận chưa có đủ thời gian để làm cho tất cả các tác phẩm đều hoàn mỹ. Tôi luôn bị vội, bởi tôi là người ôm giấc mộng lớn. Chỉ có điều chắc chắn là tôi đang gửi tặng công chúng những tác phẩm mang vẻ đẹp tinh khiết, trong trẻo, huyền ảo của thiên nhiên, là những cảm xúc mà mọi người không dễ dàng có được ở thế giới thực” - nghệ sĩ khẳng định. </p>

<p>Các tác phẩm mới của Đào Anh Khánh gây ấn tượng bởi gam màu rực rỡ, tươi sáng. Anh lý giải: “Tôi như người đang yêu rơi vào thế giới ảo mộng, hư huyền, nhiều người nói như vậy. Tôi đang yêu, có lẽ tình yêu tràn vào các sáng tác cũng là điều tự nhiên. Tuy nhiên, đó là trong hầu hết tác phẩm mới sáng tác. Còn có tác phẩm lớn tôi vẽ trong thời kỳ Covid-19 vẫn được nhận xét là trong veo, đầy sự lãng mạn, có thể kể đến <em>Hoa trời</em>. </p>

<p>Tôi thực sự không có ý định bán bức tranh đặc biệt đấy bởi nó mang ý nghĩa rất lớn giúp tôi tự tin hơn, để lúc nào tôi tụt dốc về tinh thần thì có thể nhìn vào đó và nghĩ: <em>Lúc cô đơn thế, buồn thế mình vẫn vẽ được bức tranh đẹp thế này.</em> Cuộc đời mà, ai biết được, có lúc lên lúc xuống, khi buồn khi vui, nó sẽ là lửa cho tôi tiếp tục đam mê”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-phan-khoi-192.jpg?width=768&s=KbHLmRtJAC_tJnSJ0A-Enw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-phan-khoi-192.jpg?width=1024&s=C1l0z58968Q2fm0rUiEtLw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-phan-khoi-192.jpg?width=0&s=BhQBo4010zcfboY1ftjPAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-phan-khoi-192.jpg?width=768&s=KbHLmRtJAC_tJnSJ0A-Enw\" alt=\"vu tru phan khoi.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vu-tru-phan-khoi-192.jpg?width=260&s=p__A1VH1tDdVxnUGIPg1tg\"></picture>

<figcaption>Tác phẩm 'Vũ trụ phấn khởi'.</figcaption>

</figure>

<p><em>Vũ trụ hứng</em> phần 1 khai mạc lúc 17h ngày 2/12 và kéo dài đến hết ngày 12/12/2023. Trong buổi khai mạc, chủ nhân triển lãm sẽ có màn performance (biểu diễn) cùng các diễn viên múa, dẫn mọi người đến với thế giới hội họa của chính mình. Các diễn viên nữ sẽ mặc những bộ áo dài và váy được thiết kế theo họa tiết tranh Đào Anh Khánh.</p>

<p>Đặc biệt trong triển lãm, Đào Anh Khánh còn có một tác phẩm sắp đặt vẽ trên đá, dùng lửa và nước để làm tăng thêm vẻ đẹp của hội họa. Đá sẽ mang theo ngôn ngữ đồng chiều với câu chuyện và ý tưởng của hội họa đang truyền tải nhưng tạo nên sự phong phú hơn về ngôn ngữ thể hiện. </p>

Vũ trụ hứng phần 1 khai mạc lúc 17h ngày 2/12 và kéo dài đến hết ngày 12/12/2023. Trong buổi khai mạc, chủ nhân triển lãm sẽ có màn performance (biểu diễn) cùng các diễn viên múa, dẫn mọi người đến với thế giới hội họa của chính mình. Các diễn viên nữ sẽ mặc những bộ áo dài và váy được thiết kế theo họa tiết tranh Đào Anh Khánh. 