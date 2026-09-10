Đồng Nai định hướng phát triển đô thị sân bay, đa trung tâm, xanh và thông minh, mở ra không gian hiện đại, nơi sông và hệ sinh thái tự nhiên trở thành trục cảnh quan chủ đạo.

Cùng hạ tầng kết nối vùng và quy hoạch ven sông, các vùng đất ven sông có thêm nền tảng phát triển, đánh thức tiềm năng tự nhiên.

Đại Phước trong nhịp phát triển mới

Điểm nổi bật của quy hoạch mới là sông Đồng Nai trở thành trục không gian chiến lược, vừa điều hòa sinh thái, gìn giữ cảnh quan, bản sắc, vừa mở ra dư địa phát triển kinh tế vùng.

Sự chuyển dịch này nâng tầm giá trị các cù lao, bán đảo, biến khu vực ven sông từ chốn nghỉ dưỡng thành những cực tăng trưởng mới.

Đảo Đại Phước là một trong những cái tên nổi bật nhất khi trục không gian sông nước này chuyển mình.

Nằm tại tâm điểm hành lang kinh tế phía Đông TP.HCM, đảo Đại Phước sở hữu lợi thế đô thị ven sông với hệ sinh thái tự nhiên, tiềm năng phát triển thông minh và đa chức năng.

Hạ tầng trọng điểm liên kết khu vực tăng tốc hoàn thiện

Nếu quy hoạch mở ra tầm nhìn, hạ tầng là lực đẩy hiện thực hóa. Sức bật đô thị phía Đông TP.HCM đến từ mạng lưới giao thông trọng điểm. Cầu Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 khai thác từ 2025, rút ngắn thời gian về trung tâm còn khoảng 20 phút. Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe tháng 9/2026, cùng ba cầu Nhơn Trạch - Cát Lái - Phú Mỹ 2 kết nối ba hướng Bắc, Tây, Nam. Nâng cấp Tỉnh lộ 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành, giúp Đại Phước sở hữu mạng lưới giao thông đa kết nối.

Mạng lưới giao thông khu vực này đang tái định nghĩa giá trị của bất động sản đảo: Sự riêng tư mang lại đặc quyền sống thượng lưu chứ không phải là sự cô lập về địa lý.

Ở tầm chiến lược hơn, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành dần định hình vai trò cửa ngõ hàng không chủ lực và vùng đô thị Long Thành - Nhơn Trạch hướng tới quy mô hàng triệu dân, cả dải đất ven sông phía Đông sẽ được đặt lên một quỹ đạo tăng trưởng dài hạn và bền vững.

Dòng chảy thương mại và dịch vụ tài chính hình thành giữa đảo tự nhiên

Điều làm nên sức hút của Đại Phước là định hướng phát triển không chỉ để ở, mà trở thành trung tâm năng động bên sông. Theo quy hoạch, quỹ đất thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo tập trung tại trung tâm, tạo dư địa hình thành trung tâm kinh tế tài chính với văn phòng, thương mại và dịch vụ cao cấp.

Khi tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị được chú trọng, nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp công nghệ có xu hướng rời vùng lõi TP.HCM quá tải. Không gian làm việc giữa thiên nhiên và hạ tầng thông minh thu hút nhân sự chất lượng cao. Trung tâm thương mại dịch vụ trên đảo thúc đẩy khách sạn, hội nghị, tài chính, tạo đô thị giàu sức sống và kết nối kinh tế vùng.

Lối sống song hành - kết nối khi cần, trở về khi muốn tại đô thị đảo Elyse Island

Trong quy hoạch mới của đảo Đại Phước, Elyse Island hứa hẹn là mảnh ghép biểu tượng. Dự án do Nam Long cùng đối tác Nhật Bản NNR (Nishi - Nippon Railroad) phát triển, tọa lạc trên đảo tự nhiên giữa sông Đồng Nai với 1,5 km mặt sông, tạo địa thế sinh thái hiếm có phía Đông TP.HCM.

Quy mô khoảng 45 ha, đô thị đảo duy trì mật độ xây dựng 35%, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mặt nước và khoảng đệm riêng tư. Biệt thự mang kiến trúc Địa Trung Hải và Nam Âu, với mái ngói đất nung, vòm cong, tường sáng màu đón nắng và gió sông, tôn vinh cảnh quan nguyên bản.

Các căn biệt thự đảo Elyse Island tạo ấn tượng với không gian mở hòa cùng khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ. Ảnh phối cảnh

Hệ thống tiện ích nội khu phát triển theo chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp. Tâm điểm là Elyse Marina Club rộng 8 ha bên sông, quy tụ bến du thuyền, thể thao, giải trí, ẩm thực cùng Onsen và Ganbanyoku chuẩn Nhật Bản. Ba bến du thuyền nội khu tăng kết nối đường thủy, tạo sự chủ động cho cư dân. Từ Elyse Island, chỉ 15 phút đến Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng và sân bay quốc tế Long Thành.

Elyse Marina Club bên sông với bến du thuyền và không gian tiện ích đặc quyền là nơi mở ra những kết nối đồng điệu

Khi hạ tầng giao thông mở rộng và quy hoạch đề cao giá trị sông nước, không gian sống trên đảo càng phát huy tiềm năng. Elyse Island mở ra hướng đi mới: môi trường đảo không tách khỏi nhịp sống đô thị, mà trao đặc quyền sống “gần trung tâm, vẫn riêng một miền an nhiên”.

Sự kiện Nam Long Experience 2026 - Triển lãm BĐS Giá trị thực dự kiến diễn ra 3 ngày 18, 19 và 20/9 tại sảnh B2 - Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM. Tại sự kiện, khách hàng có thể tìm hiểu hệ sinh thái dự án Nam Long, đối chiếu các dòng sản phẩm ở nhiều tầm giá, tiếp cận thông tin quy hoạch - không gian sống qua sa bàn và công nghệ tương tác, đồng thời cập nhật chính sách dành cho từng sản phẩm. Sự kiện mở cửa tham quan tự do. Tìm hiểu thông tin và đăng ký tại https://trienlam.namlongvn.com

(Nguồn: Nam Long)