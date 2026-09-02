Trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 năm nay, TP Cần Thơ có nhiều công trình, dự án được khởi công, khánh thành; đây là những công trình thể hiện quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong xây dựng, phát triển Cần Thơ.

Trong sáng 2/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý dự lễ khởi công Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center tại phường Cái Răng.

Dự án nằm trên khu đất rộng hơn 5.200m², có 4 mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, gồm 2 tầng hầm và 39 tầng nổi, cao khoảng 150m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.552 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án này sẽ trở thành tòa nhà cao nhất khu vực miền Tây.

Ông Lê Công Lý cho biết, việc đồng loạt khởi công, khánh thành các công trình cũng cho thấy cách Cần Thơ đang xây dựng thành phố trong giai đoạn mới.

Nhà nước kiến tạo hạ tầng và môi trường phát triển; doanh nghiệp đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo ra của cải; người dân tham gia, thụ hưởng và là chủ thể tạo nên sức sống của đô thị.

“Khi ba nguồn lực ấy gặp nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung, thành phố sẽ có thêm động lực để phát triển nhanh hơn và bền vững hơn”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho rằng, điều thành phố quan tâm không chỉ là một công trình cao tầng mà là giá trị dự án tạo ra cho đô thị và người dân.

Theo ông, một thành phố hiện đại không thể chỉ được đo bằng số lượng tòa nhà cao tầng. Một đô thị đáng sống cũng không chỉ được tạo nên bởi những khu dân cư đẹp trên bản vẽ, mà phải có người ở, hoạt động thương mại, việc làm, dịch vụ và không gian giao tiếp cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố cho biết, trong những năm tới, Cần Thơ chắc chắn có thêm nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở cao tầng và công trình quy mô lớn.

Theo lãnh đạo thành phố, các dự án đô thị cần hướng tới ít nhất 3 giá trị: tạo nơi đáng sống, tạo kinh tế đô thị và góp phần tạo bản sắc đô thị.

“Cần Thơ cần hiện đại nhưng không thể trở thành bản sao của một thành phố nào khác. Chúng ta cần những công trình mới, kiến trúc mới, công nghệ mới, nhưng mỗi công trình phải cùng góp phần tạo nên một Cần Thơ hiện đại, thân thiện, hài hòa với sông nước, giàu bản sắc văn hóa và đáng sống”, ông Lý nhấn mạnh.

Theo ông Lý, với một dự án bất động sản, việc bán hết sản phẩm chưa phải thước đo cuối cùng của thành công.

“Thành công thực sự là khi công trình có người đến ở, các cửa hàng có hoạt động, không gian có sức sống, cư dân cảm thấy hài lòng và sau nhiều năm công trình ấy vẫn còn giá trị, hòa nhập tốt với thành phố”, ông nói.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cho rằng, thành phố đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn, đồng thời trách nhiệm cũng rất lớn. Cần Thơ hướng tới phát triển nhanh hơn nhưng phải bền vững, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc.

“Từng dự án hôm nay chính là từng viên gạch xây nên thành phố của ngày mai”, ông Lý nói.

Trong sáng nay, lãnh đạo TP dự lễ khánh thành một công trình thương mại tại phường Hưng Phú, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

TP Cần Thơ cũng khởi công dự án cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ Khu tái định cư Trường Đại học Y dược Cần Thơ đến Khu tái định cư Cửu Long với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.