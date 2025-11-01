Chương trình xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 38 năm 2025 do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa khép lại với chuỗi hoạt động ấn tượng: Hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu”, Gala Vietnam Night và gian hàng quảng bá điện ảnh cùng bối cảnh quay phim tại Việt Nam lần đầu hiện diện với quy mô lớn tại chợ phim TIFFCOM.

VFDA đã khẳng định vai trò cầu nối giữa điện ảnh Việt Nam và khu vực, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành và thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam.

Trong khuôn khổ TIFF 2025, VFDA phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức hội thảo “Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực – Vươn tầm toàn cầu”.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA phát biểu tại hội thảo.

Dự hội thảo có ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng (DANAFF); bà Seiko Noda - Nghị sĩ Hạ viện, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ xúc tiến điện ảnh Nhật Bản cùng các nhà làm phim Việt Nam như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, bà Kaori Ikeda - Giám đốc điều hành TIFFCOM (UniJapan), bà Megumi Kose – Fukuoka Film Commission....

Hai phiên thảo luận “Điện ảnh không biên giới: Việt Nam trong bối cảnh Châu Á và toàn cầu” và “Quay phim tại Việt Nam: Tiềm năng và thực tiễn” mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc và chỉ ra chìa khóa cho sự phát triển chính là “hợp tác”.

Phát biểu đề dẫn, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, Giám đốc LHP châu Á Đà Nẵng (DANAFF) nhấn mạnh, dù xuất phát muộn hơn nhiều nước trong khu vực, điện ảnh Việt Nam đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ và hồi phục một cách chắc chắn sau đại dịch Covid - 19. Doanh thu phòng vé của các bộ phim Việt liên tục đạt dấu mốc ấn tượng trong những năm vừa qua, Việt Nam là thị trường điện ảnh đầu tiên và hiện vẫn là duy nhất, ở châu Á vượt qua mức doanh thu trước đại dịch Covid - 19. Thị phần của phim Việt Nam đã đạt mức 44% vào năm 2024 so với 25% thị phần phim Mỹ.

"VFDA tham dự TIFF lần 38, với quy mô và hoạt động phong phú hơn nhiều so với năm 2019 và năm 2022. Thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh tại TIFF, VFDA mong muốn được tiếp tục quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các thị trường và liên hoan phim quốc tế trọng điểm", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.



Hội thảo đã phác thảo bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Các diễn giả nhấn mạnh những thay đổi tích cực trong môi trường sản xuất phim trong nước và xem "hợp tác" là chìa khóa tất yếu để vươn ra thế giới.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng đoàn phim "Địa đạo" dự LHP Quốc tế Tokyo tham gia các sự kiện VFDA tổ chức.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người có phim Địa đạo tham dự TIFF năm nay, cho rằng việc tham dự các LHP quốc tế chỉ là bước đầu. Mục tiêu xa hơn là mang phim đến với khán giả quốc tế và đây là câu chuyện phát triển thương hiệu quốc gia. Ông cho rằng khi Việt Nam có nhiều sự hiện diện hơn về kinh tế, văn hóa ở nước ngoài, lúc đó phim Việt mới thật sự ra quốc tế.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nhận định: Số lượng phim được sản xuất ở Đông Nam Á tăng rõ rệt - kết quả của sự hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, với Nhật Bản và châu Âu. Nhận thấy điều đó, chương trình Vườn ươm dự án (Workshop & Project Market) - DANAFF Talents, nằm trong khuôn khổ LHP DANAFF đã ra đời - nơi hỗ trợ các nhà làm phim trẻ châu Á kết nối, hợp tác giữa các quốc gia từ đó thúc đẩy hệ sinh thái điện ảnh khu vực.

Tối cùng ngày, VFDA phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức chương trình VietNam Night, sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động của VFDA tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 38.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải trao đổi bên thềm LHP Quốc tế Tokyo.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - Phạm Quang Hiệu; Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà; Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải. Phía đại biểu quốc tế có ông Hiroyasu Ando - Chủ tịch LHP Quốc tế Tokyo...

Sự kiện thu hút hơn 350 khách mời quốc tế, lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan văn hóa - điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản, nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, doanh nhân, nhà đầu tư... VietNam Night là cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam và Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất phim.

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA nhấn mạnh VietNam Night không chỉ là đêm tôn vinh điện ảnh mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm quốc tế của điện ảnh Việt. VFDA đã và đang nỗ lực xây dựng môi trường thuận lợi cho hợp tác điện ảnh thông qua các sáng kiến như Bộ chỉ số PAI và DANAFF; đồng thời gửi lời mời bạn bè quốc tế đến TP.Đà Nẵng dự DANAFF IV dự kiến tổ chức từ 28/6 -4/7/2026.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu về dự án phim 1982 tại VietNam Night.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Diễm Hằng Lamoon (phim Địa đạo) và ê-kíp dự án phim 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có mặt tại VietNam Night. Địa đạo được lựa chọn vào hạng mục "World Focus" – một trong những hạng mục quan trọng của TIFF, là cơ hội để phim đến được với khán giả Nhật Bản và đại biểu quốc tế. Phim 1982 được lựa chọn tham gia thị trường Hợp tác sản xuất Tokyo (Tokyo Gap - Financing Market – TGFM) thuộc TIFFCOM 2025.



Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ: “Chứng kiến sự phát triển của VFDA tại Tokyo năm nay, tôi hiểu rằng những nỗ lực bền bỉ của những người làm nghề đã được đền đáp. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi tôi nghe bạn bè quốc tế nói về sự bùng nổ mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam".

Màn trình diễn của ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi tại VietNam Night.

Tại sự kiện, khán giả được thưởng thức những tiết mục giao lưu nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa Việt – Nhật cùng phần biểu diễn của ca sĩ – diễn viên Hoàng Yến Chibi với 2 ca khúc Nụ hôn đánh rơi và Hẹn gặp anh.

Trong thời gian từ 29/10-31/10 tại Trung tâm triển lãm Ikebukuro, VFDA phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhận Bản tổ chức trưng bày quảng bá điện ảnh và bối cảnh quay phim Việt Nam. Trong những ngày tham gia triển lãm, gian hàng Việt Nam đã thu hút hàng trăm lượt khách quốc tế, trong đó có nhiều các nhà hoạt động điện ảnh, nhà sản xuất phim Nhật Bản và quốc tế đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

TS. Ngô Phương Lan chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Việt Nam hiện diện với một không gian quảng bá độc lập tại một liên hoan phim hạng A, mở ra bước tiến mới trong việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà sản xuất phim khu vực châu Á và toàn cầu. Sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản góp phần mạnh mẽ xây dựng hình ảnh điện ảnh Việt Nam được giới thiệu một cách chuyên nghiệp, chính thống nhưng vẫn đậm đà bản sắc riêng”.

TS Ngô Phương Lan giới thiệu với khách quốc tế về LHP châu Á Đà Nẵng và các bối cảnh quay phim ở Việt Nam.

Ảnh: VFDA