Hàn Quốc được đánh giá là một trong những nền điện ảnh nổi bật và có sức ảnh hưởng nhất tại châu Á và thế giới hiện nay. Theo đánh giá của TS. Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF, Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng ở điện ảnh thập niên 1960 nhưng có những bước tiến vượt trội những thập kỷ gần đây nên kinh nghiệm thành công của điện ảnh Hàn Quốc rất đáng là hình mẫu học hỏi.

TS. Ngô Phương Lan

Vì vậy, đây cũng được chọn là tâm điểm của chương trình chiếu phim Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc diễn ra sáng 30/6 tại rạp Lê Độ, Đà Nẵng. Sự kiện có sự tham gia của vợ chồng Chủ tịch giám khảo Moon So-ri rạng và Jang Joon-hwan.

Moon So-ri - nữ chính Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, đồng thời là giám khảo DANAFF I mặc giản dị nhưng vô cùng thần thái khi chia sẻ về DANAFF III và điện ảnh Hàn Quốc. Tại đây, 14 phim của những đạo diễn xuất sắc nhất nhiều thời kỳ đến từ Hàn Quốc đã được giới thiệu.

Moon So-ri tại sự kiện sáng 30/6.

Chiều cùng ngày diễn ra hội thảo nhằm tập trung vào bài học thành công quốc tế và kinh nghiệm phát triển công nghiệp điện ảnh tại Furama Resort Đà Nẵng do TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) dẫn đề, định hướng. Sự kiện có sự góp mặt của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam - ông Choi Young Sam và Phó Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) - ông Yang Yun Ho.

Phần 1 - đạo diễn Phan Đăng Di, đại diện Gặp gỡ mùa Thu và chương trình Ươm mầm tài năng DANAFF đảm nhiệm trình bày tham luận. Các đề tài được trình bày gồm: Vẻ đẹp và sức mạnh của nghệ thuật dân tộc trong phim Im Kwon Taek (Th.s. Hoàng Dạ Vũ - Phó Viện trưởng, Giảng viên Viện Sân khấu Điện ảnh, Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội).

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Quí Hà - Phó Giáo sư bậc I, Khoa Nghiên cứu Điện ảnh, Đại học North Carolina Wilmington trình bày tham luận: Bạo lực của chủ nghĩa tư bản thời kỳ hậu chiến: Điện ảnh hiện thực xã hội và Nho giáo suy tàn trong “Aimless Bullet” (1961) và “Tướng về hưu” (1988). Tiến sĩ Hồ Khánh Vân - Phó Trưởng Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM với tham luận "Từ chậm rãi ngày thường đến thẳm sâu tâm khảm trong The Day a Pig Fell into a Well (1996): Những dấu ấn dị thường của Hong Sang Soo.

TS. Ngô Phương Lan cùng các khách mời tại trong chương trình "Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc sáng 30/6" thuộc khuôn khổ DANAFF III.

TS. Đào Lê Na - Chủ nhiệm Bộ môn Nghệ thuật học Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM với tham luận Tái cấu trúc truyền thống qua hình ảnh người phụ nữ và không gian gia đình trong điện ảnh Hàn Quốc thời kỳ hậu chiến.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Khánh - Giảng viên chính Khoa Ngữ văn – Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng với đề tài Quá trình giải trung tâm thể loại phim sci-fi Hàn Quốc - nhìn từ trường hợp Save the Green Planet. Đạo diễn Kim Hong Joon - Giám đốc Viện phim Hàn Quốc với Thế giới điện ảnh của bậc thầy Im Kwon Taek.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh với Điện ảnh Việt - Hàn: Từ làm lại đến làm cùng. Ông Lee Jinsik, Giám đốc điều hành Công ty Anidue với Bài học từ ngành Nội dung thị giác của Hàn Quốc - Quá trình phát triển và vươn ra thị trường quốc tế trong lĩnh vực phim và hoạt hình.

TS. Ngô Phương Lan tặng hoa cho vợ chồng Moon So-ri và Jang Joon-hwan.

Phần 2 là toạ đàm cùng khách mời do đạo diễn Phan Đăng Di điều phối với các khách mời: Ông Kim Dong Ho - nguyên Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF); Đạo diễn Kim Hong Joon - Giám đốc Viện phim Hàn Quốc (KOF A); Đạo diễn Park Kwang Su, Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF); Đạo diễn Kim Han Min (Hàn Quốc); Giáo sư Kim Seonah; Ông Choi Seung Jin - Giám đốc Trung tâm văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam (KCC): Tiến sĩ Park Hee Seong của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC); Bà Ngô Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch cao cấp Công ty BHD.

Đây có thể nói là hội thảo quy mô nhất và toàn cảnh nhất với sự tham gia của các khách mời uy tín của Hàn Quốc, phân tích toàn diện thành công của điện ảnh xứ kim chi từng được tổ chức ở Việt Nam cũng như trong khuôn khổ của 1 LHP quốc tế.

