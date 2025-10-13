Buổi diễn đọc (Reading Showcase) nhạc kịch Ước mơ của em diễn ra tối 12/10 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, mang đến cho khán giả một hình thức thưởng thức mới mẻ, giàu cảm xúc. Đây là kết quả giai đoạn đầu tiên trong dự án hợp tác nghệ thuật giữa Nhà hát Tuổi Trẻ (Việt Nam), Nhà hát SangsangMaru và Quỹ Văn hóa Guri (Hàn Quốc), được triển khai trong hai năm 2025-2026.

Các nghệ sĩ tại buổi diễn đọc.

Hình thức diễn đọc được xem như một công diễn thử tác phẩm, nơi các nghệ sĩ đọc kịch bản, thể hiện ca khúc chủ đạo nhằm giúp khán giả cảm nhận trước tinh thần, nội dung và thông điệp của vở diễn. Hình thức này vốn phổ biến trên thế giới, đặc biệt trong các nền công nghiệp biểu diễn phát triển như một bước quan trọng trước khi vở nhạc kịch được dàn dựng hoàn chỉnh.

Ở phiên bản Việt Nam, Ước mơ của em được thực hiện bài bản qua các khâu chuyển ngữ, chuyển thể kịch bản, sáng tác âm nhạc, cùng 2 buổi diễn đọc tại Hàn Quốc (do các nghệ sĩ nước bạn trình diễn) và Việt Nam (do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ thể hiện).

Vở nhạc kịch được chuyển thể từ kịch bản sân khấu của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh, người đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em Việt Nam (2023-2024) với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới.

Khán giả không chỉ được nghe phần đọc thoại sinh động mà còn thưởng thức những giai điệu tươi sáng.

Tác phẩm xoay quanh nhân vật Linh - cô bé chịu di chứng chất độc da cam nhưng vẫn nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo công nghệ giúp đỡ người yếu thế. Câu chuyện là hành trình cảm động về nghị lực, niềm tin và khát vọng sống, truyền đi thông điệp rằng mọi ước mơ đều xứng đáng được trân trọng và theo đuổi, bất kể xuất phát điểm khác nhau.

Trong buổi diễn đọc, khán giả không chỉ được nghe phần đọc thoại sinh động mà còn thưởng thức những giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng tích cực do các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Nhạc sĩ Hàn Quốc Rhim Seyoung - người đảm nhận vai trò sáng tác và đạo diễn âm nhạc rất muốn gửi gắm những năng lượng tích cực nhất tới người nghe. Chính vì vậy, âm nhạc mang gam màu chủ đạo tươi sáng, đồng thời lồng ghép chất liệu dân gian Việt Nam nhằm khắc họa rõ hơn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện Nhà hát Tuổi Trẻ (Việt Nam), Nhà hát SangsangMaru và Quỹ Văn hóa Guri (Hàn Quốc) ký thoả thuận hợp tác phát triển các tác phẩm dành cho thiếu nhi, gia đình và thanh thiếu niên.

Theo NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, Ước mơ của em là dự án nhạc kịch đầu tiên đánh dấu sự hợp tác 3 bên, hướng đến phát triển các tác phẩm dành cho thiếu nhi, gia đình và thanh thiếu niên, đồng thời mở rộng cơ hội học hỏi cho nghệ sĩ trẻ Việt Nam trong môi trường nhạc kịch chuyên nghiệp.

Đây cũng là dự án thứ 3 trong chuỗi nhạc kịch dành cho thiếu nhi mà Nhà hát Tuổi Trẻ hợp tác với các chuyên gia Hàn Quốc, nối tiếp thành công của Đứa con của yêu tinh và Zorba - Chú mèo thám tử.

Về phía Hàn Quốc, ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru, cho biết sau buổi diễn đọc, ê-kíp sẽ tiếp tục hoàn thiện kịch bản, âm nhạc và dàn dựng để ra mắt chính thức tại Việt Nam vào năm 2026, trước khi tham dự các hoạt động trình diễn tại Hàn Quốc.

