Chiều 8/5, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội nghị cấp cao kết nối ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam 2026 đã diễn ra với chủ đề Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao.

Hội nghị được xem là diễn đàn quy mô lớn nhằm định hình chiến lược phát triển ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và kinh tế trải nghiệm hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Năm 2025 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh của ngành kinh tế trải nghiệm tại Việt Nam. Thị trường quảng cáo đạt khoảng 3,5 tỷ USD và dự báo tăng trưởng 12% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2031. Thị trường MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, triển lãm, tổ chức sự kiện và khen thưởng) đạt khoảng 6 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng khoảng 6%/năm giai đoạn 2026-2031.

Sự phát triển của hạ tầng giao thông, mạng lưới cao tốc Bắc - Nam cùng việc nâng cấp các cảng hàng không quốc tế được đánh giá là động lực quan trọng thúc đẩy các đại nhạc hội, triển lãm thương mại và sự kiện quốc tế tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn thiếu các không gian tổ chức đạt chuẩn quốc tế, chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ chưa hoàn thiện và chưa hình thành bộ tiêu chuẩn vận hành toàn cầu cho các siêu sự kiện.

Tiềm lực trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa châu Á

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh công nghiệp văn hóa đang trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển mới của đất nước. Theo bà, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045.

Bộ trưởng đánh giá khu vực tư nhân đang giữ vai trò động lực trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và tổ chức sự kiện. Đặc biệt, ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng đánh giá cao đơn vị tổ chức hội nghị này và đề nghị các doanh nghiệp phối hợp xây dựng danh mục sự kiện trọng điểm quốc gia, đầu tư bài bản vào chất lượng, công nghệ, tính chuyên nghiệp và bản sắc riêng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao quy mô quốc tế.

Làm sao để bản sắc độc tôn vươn tầm đẳng cấp quốc tế?

Đáng chú ý, tại phiên tọa đàm, các diễn giả đều nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ quảng cáo hiển thị sang quảng cáo trải nghiệm, nơi cảm xúc và sự tương tác trực tiếp của khán giả trở thành yếu tố cốt lõi tạo giá trị thương hiệu.

Bà Phạm Thái Hà - Giám đốc điều hành VEC.

Bà Phạm Thái Hà - Giám đốc điều hành VEC, cho biết Việt Nam đang từng bước hình thành hệ thống hạ tầng mới phục vụ các sự kiện quy mô lớn như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm hay các tổ hợp thể thao hiện đại, qua đó mở rộng khả năng thu hút các sự kiện toàn cầu. Tiếp nối hội nghị là chuỗi hoạt động của Tuần lễ Triển lãm & Sự kiện Việt Nam 2026 (VEEW 2026) cùng lễ công bố giải thưởng VECA Awards – giải thưởng chuyên ngành đầu tiên dành cho lĩnh vực triển lãm và sự kiện tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bà cho rằng để giải quyết bài toán phát triển ngành, sự nỗ lực đơn lẻ của từng doanh nghiệp là chưa đủ mà cần một chiến lược đồng bộ giữa tầm nhìn quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo của khu vực tư nhân.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Giữ vai trò người dẫn dắt tọa đàm, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng bản sắc văn hóa chính là "chìa khóa" để Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ giải trí quốc tế.

Theo Cục trưởng, những show diễn quy mô lớn thời gian qua không còn đơn thuần mang tính giải trí mà đang góp phần xây dựng thương hiệu cho từng địa phương, tổ chức và dần trở thành biểu tượng văn hóa mới. Sự phát triển mạnh mẽ của các concert, đại nhạc hội hay chương trình nghệ thuật trong năm 2025 - 2026 cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa của công chúng ngày càng lớn. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam vươn tầm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Theo NSND Xuân Bắc, khán giả quốc tế đến Việt Nam để tìm kiếm những giá trị chỉ Việt Nam mới có. Với hơn 26 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận cùng lịch sử hàng nghìn năm, Việt Nam sở hữu kho tàng chất liệu văn hóa phong phú để phát triển các sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng.

"Khách quốc tế cần những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật và mang đậm bản sắc Việt Nam", NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, đạo diễn Việt Thanh cho rằng công nghệ có thể giúp sân khấu tiệm cận xu hướng thế giới, nhưng yếu tố cốt lõi của nghệ thuật vẫn là cảm xúc.

Theo nữ đạo diễn, một tác phẩm thành công không nằm ở mức độ màu mè hay công nghệ hiện đại mà ở khả năng chạm tới cảm xúc của khán giả. Chị dẫn chứng vở kịch Bão tố Trường Sơn do Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng với sân khấu tối giản nhưng vẫn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ nhờ chiều sâu cảm xúc.

Chị cũng nhìn nhận Việt Nam đã có nhiều dấu ấn trong việc đưa văn hóa ra quốc tế, từ âm nhạc đến các chương trình biểu diễn quy mô lớn phục vụ khách quốc tế. Tuy nhiên, những thành công đó vẫn mang tính riêng lẻ và chưa thực sự tạo thành sức mạnh tổng thể cho nền công nghiệp văn hóa.

Đạo diễn Hoàng Công Cường.

Trong khi đó, đạo diễn Hoàng Công Cường cho rằng thách thức lớn hiện nay là dung hòa giữa tính hiện đại và bản sắc riêng trong các show diễn.

Anh chia sẻ các chương trình như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đều đặt ra bài toán làm sao để nghệ sĩ Việt vẫn giữ được tinh thần văn hóa dân tộc khi đứng cạnh các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Hoàng Công Cường, bên cạnh yếu tố nghệ thuật, Việt Nam còn cần đầu tư mạnh vào hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái trải nghiệm để nâng tầm ngành công nghiệp biểu diễn.

Ở góc độ người làm marketing, bà Cao Vân Hà nhận định ngành giải trí hiện nay không chỉ bán show mà đang bán cảm xúc.

Bà cho biết nhiều đối tác quốc tế khi đến Việt Nam đều đánh giá cao tiềm năng về hạ tầng và cảnh quan nhưng điều khiến họ ấn tượng nhất vẫn là những chi tiết đậm bản sắc Việt trong các chương trình nghệ thuật.

Dẫn chứng từ show Symphony of the Sea tại Phú Quốc, bà cho biết giữa không gian trình diễn hiện đại, chỉ một cánh diều cùng câu hát ru bằng tiếng Việt cũng đủ tạo nên khoảnh khắc xúc động với đông đảo khán giả quốc tế.

Cuối cùng, các diễn giả cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để định vị mình trở thành trung tâm văn hóa - giải trí mới của khu vực. Tuy nhiên, để tạo ra những biểu tượng văn hóa thực sự, cần sự đồng hành giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.

Nhiều ý kiến đánh giá việc Quốc hội và Chính phủ ưu tiên phát triển công nghiệp văn hóa, tăng không gian cho nghệ thuật truyền thống và thúc đẩy các sự kiện quy mô lớn sẽ là nền tảng quan trọng để văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.