Buổi tọa đàm với chủ đề Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam diễn ra tại Báo Người Lao Động ngày 19/11.

Chương trình có sự góp mặt của đại diện các cơ quan quản lý, văn nghệ sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa - giải trí. Tọa đàm kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, gồm 2 phiên thảo luận với 20 ý kiến trình bày sôi nổi của các đại biểu tham gia.

“Mưa đỏ” hay các tác phẩm nghệ thuật đều cần “điểm rơi” để lan tỏa

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Bản quyền, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có những điểm đổi mới đáng kể.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Bản quyền, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trong đó, chiến lược này xác định lại số lượng các ngành công nghiệp văn hóa chỉ còn 10 ngành, thay vì 12 ngành như trước đây. Việc này giúp tập trung, bao quát hơn, qua đó xác định lĩnh vực trọng tâm.

“Các giá trị tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc được tập trung. Nếu không có giá trị này, sẽ không có công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nhìn ra thế giới, tất cả sản phẩm được thế giới biết đến đều thông qua giá trị văn hóa, tạo bản sắc riêng, thu hút sự chú ý của quốc tế đến với chúng ta”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhận định các tác phẩm nghệ thuật cần “điểm rơi” - tức thời điểm ra mắt để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng.

Chẳng hạn, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được sáng tác mấy năm, đến đại lễ 30/4 mới lan tỏa mạnh mẽ. Tác phẩm Mưa đỏ - đạt doanh thu cao kỷ lục của điện ảnh Việt cũng được tăng giá trị, sức hút qua dịp A80.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Ông Hồi cho rằng các đơn vị cần chung tay cho kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó, từng bộ phận cần đầu mối liên kết, tính toán ngay từ đầu.

“Phim Mưa đỏ ngay từ kịch bản hoàn toàn có thể phối hợp sản xuất game, tạo sự gắn kết với báo chí, truyền thông. Hoặc chúng ta có thể mở ra các tour tham quan phim trường, địa điểm quay phim góp phần kích cầu du lịch”, ông Hồi nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM nhấn mạnh sự sáng tạo trong nghệ thuật nằm ở cách làm và làm mới chất liệu dân tộc. Trong đó, vai trò của người nghệ sĩ vô cùng quan trọng.

Bà Liêm đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Hồi, cho rằng để 1 dự án thành công thì “điểm rơi” là vô cùng cần thiết.

Thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã chủ động xây dựng lịch sử và truyền thống thành chất liệu, sau đó làm mới chúng để phát triển văn hóa thành ngành kinh doanh trong khuôn khổ công nghiệp văn hóa.

Ở góc độ chuyên môn, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM mong âm nhạc cần được chú trọng hơn trong thời gian tới. Bởi lẽ, đây là thành tố quan trọng của công nghiệp văn hóa, luôn hiện hữu trong các dự án nghệ thuật.

Giới âm nhạc cũng khao khát có thêm nhiều nhạc sĩ theo đuổi lĩnh vực nhạc phim, để đóng góp vào sự phát triển chung của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Nghệ thuật cần tháo gỡ nhiều ràng buộc để tiếp cận người trẻ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Là 1 trong những đại biểu tham dự, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ tâm huyết trong việc nỗ lực quảng bá văn hóa qua âm nhạc đến khán giả đại chúng, đặc biệt là người trẻ.

Giọng ca sinh năm 1971 cho biết trong sáng tạo nghệ thuật, nhất là âm nhạc, cần tháo gỡ ràng buộc, truyền thống thế này, thế kia thành phong cách kể chuyện phù hợp người trẻ.

"Chúng ta cần gặp khán giả trẻ nhiều hơn, nhịp sống hiện đại hơn, khai thác giá trị truyền thống lịch sử nhưng cần chọn xu hướng để làm chứ không chạy theo xu hướng. Tôi sẵn sàng làm công việc này, nhằm mang lại hiệu quả chung", nam ca sĩ cho biết.

Clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng chủ động đổi mới các sản phẩm âm nhạc, hướng đến giới trẻ nhiều hơn.

Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền – đạo diễn Mưa đỏ phát biểu việc làm phim cách mạng rất vất vả bởi đây không phải dòng phim giải trí. Phim lịch sử, chiến tranh có thời gian chuẩn bị quay phim dài hơn. Dàn diễn viên phải chịu cực, thù lao không cao hơn dòng phim khác, thậm chí thấp hơn.

“Diễn viên tham gia ngoài hợp vai còn phải tri ân diễn viên, sự đam mê tận hiến của họ" - đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền cho biết.

Theo chị, “bộ phim lớn nhất” của điện ảnh quân đội không nhất thiết phải phô diễn cảnh bom đạn hay địa hình khốc liệt bởi Việt Nam còn cần thêm thời gian để tiến tới dòng phim bom tấn theo đúng nghĩa.

NSƯT Đặng Thái Huyền - đạo diễn bom tấn "Mưa đỏ".

Điều quan trọng hơn cả là đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn khắc họa sự kiên cường, hy sinh của con người Việt Nam. Các diễn viên mong qua tác phẩm có thể chạm đến cảm xúc khán giả, truyền tải niềm tự hào khi mỗi người đều mang trong mình một phần “căn cốt” của người Việt Nam.

Thời điểm thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa

Kết luận tọa đàm, ông Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động cho biết sau quá trình trao đổi, thảo luận, các đại biểu đồng tình rằng Việt Nam đang ở thời điểm thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo ông Tuân, sự bùng nổ của nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, tác phẩm như thời gian qua đã càng chứng minh điều này.

"Với điều kiện tốt nhất, điểm rơi như hiện nay không lý do gì công nghiệp văn hóa không phát triển. Vừa qua chương trình Tổ quốc trong tim được tổ chức tại Sân Vận động Mỹ Đình có số lượng bạn trẻ tham dự đông.

Các chương trình ca nhạc khác cũng đạt hiệu quả tốt. Tôi nghĩ đến lúc cần tính đến chuyện đưa văn hóa văn nghệ Việt ra thế giới", ông Tô Đình Tuân chia sẻ.

