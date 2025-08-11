Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cùng đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo của hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Hàn Quốc được biết đến là quốc gia đạt nhiều thành tựu trong công nghiệp văn hóa, đưa "làn sóng Hallyu" trở thành hiện tượng toàn cầu, từ K-Pop, điện ảnh, thời trang tới ẩm thực. Việt Nam và Hàn Quốc được đánh giá có thế mạnh bổ trợ: Việt Nam giàu tài nguyên văn hóa và nguồn nhân lực trẻ. Hàn Quốc có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực quảng bá toàn cầu - tạo nền tảng cho hợp tác đột phá.

Phát biểu tại tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định công nghiệp văn hóa đang giữ vai trò chiến lược, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa quảng bá hình ảnh quốc gia. Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, thị trường gần 100 triệu dân và nguồn nhân lực sáng tạo, điều kiện để xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại, có bản sắc và sức cạnh tranh quốc tế. Ông nhấn mạnh mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, trong đó hợp tác với Hàn Quốc là hướng đi quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng.

Bộ trưởng Chae Hwi-Young đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để nâng tầm hợp tác văn hóa, trong bối cảnh Việt Nam chú trọng phát triển kinh tế số và công nghiệp nội dung. Ông cho biết Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt quy mô thị trường K-culture 300.000 tỷ won, xuất khẩu văn hóa 50.000 tỷ won...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Chae Hwi-Young.

Tại tọa đàm, ông Kim Hyun Jun - Cục trưởng Cục Chính sách Văn hóa Quốc tế giới thiệu về ngành công nghiệp K-Content với doanh thu năm 2023 đạt 154,2 nghìn tỷ won, xuất khẩu 13,34 tỷ USD, cùng hiệu ứng lan tỏa tới du lịch, ẩm thực, mỹ phẩm, thời trang, ô tô... Ông chia sẻ chiến lược trọng tâm gồm tăng vốn đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D) ở 3 lĩnh vực cốt lõi (biểu diễn, video, game), mở rộng thị trường quốc tế và xây dựng các trung tâm kinh doanh ở nước ngoài.

Về phía Việt Nam, ông Trần Hoàng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả trình bày kết quả hợp tác văn hóa Việt - Hàn thời gian qua và đề xuất 5 định hướng chiến lược. Đó là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, thúc đẩy quảng bá thương hiệu sáng tạo chung, hợp tác phát triển sản phẩm và thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và đẩy mạnh đào tạo nhân lực chuyên sâu.

Tọa đàm cũng là dịp để doanh nghiệp hai nước trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đại diện HYBE (âm nhạc), Krafton (game), Carriesoft (nội dung trẻ em) của Hàn Quốc cùng BHD, DatViet VAC Group Holdings, YeaH1 (Việt Nam) chia sẻ mô hình đồng sản xuất, đào tạo nghệ sĩ và phát triển sản phẩm nhằm đưa "làn sóng Việt" ra quốc tế.

Phía Hàn Quốc đề xuất hợp tác phát triển ngành hoạt hình giàu bản sắc, chi phí hợp lý, thu hút khán giả quốc tế; đồng thời tăng cường trao đổi tài năng, đồng sản xuất game online và E-sport.

Kết thúc tọa đàm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh những nội dung hợp tác, đặc biệt về chính sách khởi nghiệp sáng tạo và kết nối doanh nghiệp - nghệ sĩ - công nghệ, sẽ là nguồn tham khảo quý cho Việt Nam. Ông tin tưởng các định hướng sẽ sớm được hiện thực hóa thành dự án cụ thể, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và lan tỏa giá trị văn hóa Việt - Hàn.

Trong khuôn khổ sự kiện, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, đã diễn ra lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng, kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp văn hóa 2 nước.