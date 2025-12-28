Bài đăng tuyển dụng gây sóng gió

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải thông báo tuyển trợ lý chuyên môn trên trang cá nhân, nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Anh cho biết đang triển khai nhiều dự án lớn, cần thêm trợ lý hỗ trợ các công việc chuyên môn.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nhất là công việc chỉ bán thời gian và không có lương, với quyền lợi được hứa hẹn là tích lũy kinh nghiệm và cơ hội tiếp cận dự án lớn, các nhà sáng tạo, nhà sản xuất, nhà đầu tư hàng đầu thị trường.

Hai luồng ý kiến trái chiều gay gắt

Thông tin này nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của dư luận với những quan điểm trái chiều rõ rệt.

Nhóm ủng hộ quan điểm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho rằng đây là cơ hội học tập tốt. Siêu mẫu Hà Anh bày tỏ, việc được học hỏi từ một người có nghề là điều rất quý giá, không phải cứ có tiền là có thể học được.

Cô nhấn mạnh đó là sắp xếp thỏa thuận riêng của 2 cá nhân một cách vui vẻ và tự nguyện, không ai ép buộc. Hà Anh cho rằng những người vào trang cá nhân của đạo diễn để xúc phạm và trích dẫn Luật Lao động để chứng tỏ mình hiểu biết là hành vi độc hại.

Người mẫu Hà Anh. Ảnh: FBNV

Tác giả Lucas Luân Nguyễn chia sẻ chi tiết về cuộc trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trước đó 3 tuần. Anh tiết lộ công việc này không phải làm toàn thời gian mà chỉ làm research (nghiên cứu tư liệu - PV), debrief (tổng hợp thông tin - PV) khi có dự án, đồng thời được tham gia các buổi họp phát triển ý tưởng và gặp gỡ đối tác lớn trong ngành.

Lucas nói đạo diễn Nguyễn Quang Dũng rất quan tâm đến quyền lợi của ứng viên, nhấn mạnh đi nhấn lại là sợ thiệt cho họ và thậm chí còn nhắn tin ưu tiên đi làm công việc có lương với một ứng viên tiềm năng. Anh khẳng định: "Anh muốn mối quan hệ 2 chiều: bạn phụ tôi thì bạn cũng được đi họp dự án đó và tôi sẽ dạy bạn, cho bạn cơ hội".

Diễn viên Quang Sơn nhận định người muốn làm nghề thừa hiểu việc đạo diễn đang làm là dạy nghề, chỉ nghề, cho cơ hội cọ sát. Anh cho rằng việc đóng học phí còn phù hợp hơn, chứ đừng nói chỉ là không lương vì không có thầy nào trả lương cho học trò vì đi theo phụ mình và học nghề.

Ngược lại, nhóm phản đối cho rằng đây là hành động coi thường giá trị lao động. Bạn đọc Thương Hoài cho rằng khi viết chữ tuyển trợ lý là tìm cộng sự chứ không phải học viên. ''Một người có học, là người của công chúng mà coi rẻ công sức tài năng cộng sự thì nên nhìn nhận lại bản thân'' - Thương Hoài viết.

Người dùng Bình Thanh thằng thắn bày tỏ trình độ cỡ đạo diễn quốc tế tầm cỡ thì tuyển không lương mới có người làm, còn trong thời buổi này đi tuyển trợ lý không lương là không phù hợp.

Lời giải thích từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Tối 27/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã lên tiếng cảm ơn những người thấu hiểu và các đồng nghiệp đã viết bài giải thích giúp mình, đồng thời cho rằng việc có người không hiểu là bình thường.

Đạo diễn bày tỏ quan điểm: "Trong cuộc sống có nhiều cái đối với người này có ý nghĩa, hữu ích, với người khác là vô nghĩa, phi lý. Đó là cuộc sống, mỗi người có một góc nhìn riêng, sẽ chọn điều mình muốn".

Anh cũng chia sẻ về hành trình sự nghiệp của bản thân, khi phim điện ảnh đầu tiên chỉ nhận lương biên kịch mà không nhận lương đạo diễn. Đặc biệt, khi làm trợ lý đạo diễn cho dự án hợp tác với nước ngoài, anh chỉ nhận 500 USD trong suốt 3-4 tháng quay phim, sau đó theo hậu kỳ từ Việt Nam qua Thái Lan, Singapore trong 2 năm mà không có thêm thu nhập. Lý do Quang Dũng nhận công việc đó là vì được đi xuyên Việt và học hỏi kinh nghiệm làm phim chiến tranh, thậm chí còn xin dời dự án làm đạo diễn của mình để đi làm trợ lý đạo diễn trước.

Song chia sẻ này của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn chưa thể xoa dịu hoàn toàn những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hình ảnh trong phim "Đất rừng Phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng:

Minh Dũng

Video: Tư liệu