Hôm 30/9, Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) đã nâng mức cảnh báo thiên tai cao nhất cho đảo Ibiza, với dự báo lượng mưa có thể vượt ngưỡng 180mm trong 12 giờ tại nhiều khu vực.

Ảnh: EPA

Tại sân bay Ibiza, mưa lớn vượt khả năng thoát nước khiến trần khu vực kiểm tra an ninh bị thấm, nước mưa chảy xối xả trong khu vực hành khách, theo The Sun.

Ảnh cắt từ clip

Nhiều tuyến đường trên đảo bị ngập sâu, trong đó có đường dẫn tới sân bay, đường chính E-10 và các tuyến nội bộ như Sant Antoni, Santa Eulària... Tình trạng này đã khiến giao thông trên đảo bị gián đoạn.

Mưa lớn diện rộng cũng ảnh hưởng mạnh tới hoạt động du lịch trên đảo. Nhiều du khách phải lội bộ qua vùng nước ngập khiến hành lý bị ướt và thất lạc. Các chuyến bay rời đảo cũng bị hoãn hủy hàng loạt.

Ảnh: EPA

Mặc dù chưa có báo cáo thương vong, nhưng giới chức địa phương vẫn khuyến cáo người dân và du khách hạn chế tối đa việc ra ngoài, tránh những vùng trũng, suối nước hoặc tầng hầm, đồng thời liên hệ ngay với dịch vụ khẩn cấp nếu cần cứu trợ.

Ảnh: The Sun

Ibiza là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, nằm trên Địa Trung Hải. Nơi đây được biết đến như “thiên đường tiệc tùng” với các câu lạc bộ đêm sôi động bậc nhất châu Âu, thu hút giới trẻ và du khách quốc tế.

Bên cạnh cuộc sống về đêm náo nhiệt, Ibiza còn sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp với làn nước trong xanh, làng chài cổ kính, cùng những di sản văn hóa được UNESCO công nhận.