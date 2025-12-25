Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến đường dây đào bới xác heo, heo nhiễm bệnh để đem đi tiêu thụ trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại thôn Tân Sinh Tây, xã Cam Lâm. Đối tượng cầm đầu được xác định là Đặng Hoàng Đình (SN 1995, trú thôn Tân Phú, xã Cam Lâm).

Đình thuê 6 người đào bới số heo chết, heo mắc bệnh truyền nhiễm đã được cơ quan chức năng chôn lấp tiêu hủy, sau đó đưa về một bãi đất trống tại thôn Tân Sinh Tây để mổ xẻ, sơ chế và cấp đông nhằm tuồn ra thị trường tiêu thụ.

Rạng sáng 30/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện tại hiện trường có 304 con heo chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh. Trong đó, 146 con đã bị xẻ thịt, 125 xác heo nguyên con và 33 con còn sống nhưng rất yếu.

Nhóm 7 bị can bị khởi tố. Ảnh: N.X

Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tang vật khoảng 850 triệu đồng; riêng số thịt heo đã qua sơ chế lên tới hơn 5,1 tấn, trị giá trên 500 triệu đồng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 295/304 mẫu thịt heo dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi – loại dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.