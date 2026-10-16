Tối ngày 15/10/2026, tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 - Vietnam Chapter diễn ra ở TP.HCM, Đảo Ký Ức Hội An được vinh danh ở hạng mục Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á).

Đây là năm thứ 2 liên tiếp thương hiệu du lịch - văn hóa hàng đầu miền Trung nhận được sự vinh danh danh giá từ tổ chức Enterprise Asia.

Bước tiến chiến lược: Từ "Truyền cảm hứng" đến "Vận hành xuất sắc"

Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) do Enterprise Asia tổ chức thường niên nhằm vinh danh những thương hiệu có năng lực quản trị vượt trội, chỉ số tài chính lành mạnh và tư duy đổi mới sáng tạo gắn liền với trách nhiệm xã hội. Trong đó, hạng mục Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á) đòi hỏi các ứng viên phải vượt qua quy trình đánh giá khắt khe, từ thẩm định hồ sơ năng lực, đánh giá dữ liệu tài chính, đến phỏng vấn trực tiếp cùng hội đồng chuyên gia quốc tế. Việc Đảo Ký Ức Hội An nhận được giải thưởng này là sự công nhận quý giá cho mô hình kinh doanh bền vững và năng lực vận hành chuyên nghiệp của đơn vị.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 liên tiếp Đảo Ký Ức Hội An được vinh danh trên bục chiến thắng của APEA. Năm 2025, quần thể du lịch di sản này từng xuất sắc nhận giải thưởng Asia’s Inspirational Brand (Thương hiệu truyền cảm hứng Châu Á). Việc liên tục duy trì phong độ và tiến một bước dài sang danh hiệu Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á năm 2026 cho thấy sự trưởng thành toàn diện trong chiến lược quản trị, củng cố vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu trong phân lĩnh vực du lịch văn hóa - di sản tại Việt Nam.

Đại diện Đảo Ký Ức Hội An nhận giải thưởng Corporate Excellence Award tại Lễ trao giải APEA 2026

"Cú đúp" giải thưởng quốc tế khẳng định đẳng cấp di sản

Dấu ấn chiến thắng tại APEA 2026 nối dài chuỗi thành tích rực rỡ của Đảo Ký Ức Hội An trong mùa giải thưởng thu - đông năm nay. Chỉ ít ngày trước đó, thương hiệu nghỉ dưỡng nằm trong quần thể là Hoi An Memories Resort & Spa cũng đã lập "cú đúp" giải thưởng quốc tế: Asia’s Leading Cultural Resort 2026 trao bởi World Travel Awards (WTA) và Most Unique Guest Experience tại Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026 - giải thưởng dựa trên thước đo sự hài lòng và phản hồi thực tế từ du khách toàn cầu.

Sự hội tụ của cả ba danh hiệu uy tín chỉ trong một thời gian ngắn là bằng chứng thuyết phục cho chất lượng dịch vụ chuẩn mực, đồng thời khẳng định sức hút riêng biệt từ DNA văn hóa độc bản mà Đảo Ký Ức Hội An đã kiên trì gây dựng.

Không gian nghỉ dưỡng đậm dấu ấn văn hóa tại Hoi An Memories Resort & Spa.

Quản trị tiên tiến song hành cùng mục tiêu bảo tồn di sản

Chia sẻ tại lễ trao giải APEA 2026, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Tổng Giám đốc Đảo Ký Ức Hội An nhấn mạnh: "Giải thưởng Corporate Excellence Award tại APEA 2026 là niềm tự hào lớn lao đối với toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên Đảo Ký Ức Hội An. Thành tựu này chứng minh rằng một mô hình du lịch lấy di sản văn hóa làm gốc rễ hoàn toàn có thể đạt tới sự xuất sắc trong vận hành thương mại và quản trị doanh nghiệp. Với chúng tôi, bảo tồn văn hóa không phải là rào cản, mà chính là nguồn cảm hứng và là tài sản lớn nhất để tạo nên sự phát triển bền vững".

Tọa lạc trên một cồn đảo riêng biệt giữa lòng sông Hoài thơ mộng, Đảo Ký Ức Hội An là quần thể du lịch văn hóa - giải trí - nghỉ dưỡng độc đáo bao gồm: Công viên văn hóa chủ đề, Khu nghỉ dưỡng 5 sao Hoi An Memories Resort & Spa và trái tim là show diễn thực cảnh “Ký Ức Hội An” - tác phẩm nghệ thuật từng được báo chí quốc tế ngợi khen là "đẹp nhất thế giới".

Show diễn thực cảnh “Ký Ức Hội An” tái hiện chiều dài lịch sử 400 năm của thương cảng Faifo rực rỡ.

Không dừng lại ở việc kinh doanh lưu trú hay bán vé biểu diễn đơn thuần, Đảo Ký Ức Hội An định hình mô hình "Sống trong Di sản, chạm vào văn hóa Faifo". Du khách đến đây không chỉ được lưu trú giữa không gian kiến trúc mái ngói rêu phong đậm chất Hội An, mà còn được hòa mình vào dòng chảy văn hóa qua các workshop nghề thủ công, chuỗi minishow nghệ thuật tương tác, ẩm thực phong vị xứ Quảng và những trải nghiệm nghệ thuật đậm dấu ấn di sản.

Bích Đào