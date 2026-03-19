Theo Time Out - tạp chí chuyên về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và giải trí, sức hút của Hội An không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn ở nhịp sống chậm, gần gũi. Du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng việc nhâm nhi cà phê, đạp xe qua cánh đồng lúa hay quan sát đời sống thường nhật của người dân địa phương.

Phố cổ với những dãy nhà sơn vàng đặc trưng, những con đường nhỏ phủ dấu thời gian và không gian đèn lồng rực rỡ khi đêm xuống tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc, nơi du khách không chỉ ngắm nhìn mà có thể trực tiếp trải nghiệm.

Một góc phố cổ Hội An. Ảnh: Hà Nam

Tạp chí này cũng đánh giá cao việc Hội An giữ được sự kết nối tự nhiên giữa di sản và đời sống hiện tại. Ẩm thực nơi đây không chỉ là những món ăn quen thuộc mà còn là câu chuyện văn hóa, ký ức được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Sự đa dạng trong không gian trải nghiệm cũng là yếu tố giúp Hội An được xếp hạng cao. Chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể chuyển đổi giữa nhiều sắc thái khác nhau, từ khu phố cổ, làng nghề truyền thống đến vùng quê yên bình hay không gian ven sông, ven biển.

Cuối năm 2025, làng Cẩm Thanh ở Hội An cũng được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh top 20 ngôi làng đẹp nhất thế giới. Ảnh: Hà Nam

Việc lọt vào danh sách của Time Out không chỉ là sự ghi nhận sức hút của Hội An, mà còn tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trên phạm vi quốc tế. Với mạng lưới độc giả rộng tại châu Âu, Mỹ và Australia, điểm đến này có thêm cơ hội tiếp cận nhóm khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Sự xuất hiện trong bảng xếp hạng cũng góp phần nâng cao mức độ nhận diện, đồng thời củng cố hình ảnh Hội An là điểm đến giàu bản sắc, thân thiện và giàu trải nghiệm, thu hút du khách lưu trú dài ngày và quan tâm đến văn hóa bản địa.