Đảo Trường Sa Lớn (Khánh Hòa) nhìn từ máy bay trực thăng của lực lượng Không quân Việt Nam. Đảo có cảng, bến tàu hoặc cầu cảng để tàu thuyền ra vào, tiếp nhận vật tư, lương thực, nhiên liệu.

Hình ảnh được ghi lại bởi đoàn công tác của Trung đoàn Trực thăng 917 khi ra thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo đúng vào ngày mưa bão, gió mạnh lên tới cấp 5 cấp 7.

Ngoài những chuyến đi Trường Sa của nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể bằng tàu thủy, cũng có nhiều trường hợp Quân đội cần sử dụng các chuyến bay đêm, bay vượt bão, trong điều kiện thời tiết xấu để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cấp cứu y tế từ các đảo Trường Sa về đất liền.

Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ chào cờ điều lệnh buổi sáng nhìn từ máy bay khi chuẩn bị đáp xuống sân.

Các lực lượng như Hải quân, Biên phòng, Phòng không... mặc quân phục, đội hình chỉnh tề. Lá Quốc kỳ được kéo lên trong nghi thức trang trọng, tung bay giữa trùng khơi. Tiếng nhạc “Tiến quân ca” vang lên trong không gian biển đảo lộng gió và âm thanh của sóng vỗ làm tăng thêm cảm xúc thiêng liêng trong lòng người có mặt tại đảo.

Tại trung tâm hành chính trên đảo có một phiến đá có hình Quốc huy Việt Nam và được khắc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, được mệnh danh là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam.

Sự hiện diện của phiến đá mang ý nghĩa lớn về chủ quyền quốc gia và tinh thần yêu nước.

Sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính, tỉnh Khánh Hòa mới có 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa. Đặc khu Trường Sa là vùng đảo có vị trí địa chiến lược cực kỳ quan trọng và thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đặc khu Trường Sa được hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn.

Trên đảo Trường Sa Lớn có Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, là nơi đầu tiên các đoàn công tác khi đến đảo thường viếng thăm và dâng hương. Công trình có tổng diện tích rộng 670m2 với tượng đài bằng đá cao gần 13m thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngôi chùa trên đảo Trường Sa Lớn nằm ở trung tâm đảo. Chùa có cấu trúc giống với các ngôi chùa Việt Nam với mái ngói cong. Bên trong khuôn viên chùa có đặt tượng Phật bằng ngọc lớn. Về đêm, chùa thường được chiếu sáng với khung cảnh rất yên bình.

Cũng nằm ở trung tâm đảo, gần cột mốc chủ quyền là Nhà khách Thủ đô, được xây dựng để tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây. Khánh thành từ tháng 5/2010, công trình có kiến trúc đặc trưng của Hà Nội, gồm 2 tầng với 21 phòng và 50 giường. Đây là nơi đón tiếp và phục vụ chỗ nghỉ cho các đoàn khách từ đất liền ra thăm đảo.

Chiếc trực thăng Mi-171, số hiệu SAR 04 vừa hạ cánh trên đảo Trường Sa Lớn. Tổ bay chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo.