Theo darkFlash, bo mạch chủ darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 được xây dựng trên nền tảng chipset Intel H610, hỗ trợ CPU Intel thế hệ 12, 13 và 14 (Alder Lake / Raptor Lake), mang lại khả năng tương thích rộng rãi cho nhiều cấu hình PC hiện nay.

Mainboard darkFlash Vanguard H610M VGD - V1

Thiết kế bền bỉ - hoạt động ổn định

darkFlash H610M VGD - V1 có kích thước 180 × 220 mm theo chuẩn Micro-ATX, phù hợp với nhiều loại case phổ thông. Bo mạch được thiết kế với khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện khắc nghiệt: nhiệt độ từ -10°C đến 60°C, độ ẩm từ 10 - 90% không ngưng tụ. Mức tiêu thụ điện năng thấp (20 - 45W ở chế độ chờ), giúp tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ hệ thống.

Bo mạch chủ hỗ trợ hệ điều hành Windows 10 và Windows 11, giúp người dùng dễ dàng cài đặt và vận hành. Đây là lựa chọn tối ưu cho cả người dùng văn phòng, HSSV, và những game thủ phổ thông muốn build PC tiết kiệm mà vẫn mạnh mẽ.

Hiệu năng ổn định phù hợp nhiều loại case phổ thông

Hiệu năng ổn định - linh hoạt mở rộng

darkFlash Vanguard H610M VGD - V1 được trang bị 2 khe RAM DDR4 DIMM kênh đôi, hỗ trợ tốc độ 3200MHz với dung lượng tối đa lên tới 64GB (32GB mỗi khe). Đây là cấu hình lý tưởng cho các hệ thống văn phòng, học tập cũng như giải trí đa phương tiện. Về lưu trữ, sản phẩm sở hữu 1 khe M.2 (PCIe 3.0 x4) tương thích SSD NVMe/NGFF, cùng 3 cổng SATA 3.0 tốc độ 6Gbps, cho phép người dùng linh hoạt nâng cấp dung lượng theo nhu cầu.

Bo mạch chủ hỗ trợ nhiều tùy chọn mở rộng với 1 khe PCIe 4.0 x16 và 1 khe PCIe 3.0 x1, thích hợp để nâng cấp card đồ họa hoặc thiết bị ngoại vi. Hệ thống cấp nguồn ATX 24-pin + 8-pin đảm bảo điện năng ổn định, giúp tăng độ bền và hiệu suất cho toàn hệ thống.

Kết nối đa dạng - đáp ứng mọi nhu cầu

Về kết nối, darkFlash H610M VGD - V1 cung cấp 2 cổng USB 3.0 và 4 cổng USB 2.0 ở mặt sau, cùng header mở rộng USB 2.0 và 3.0 trên bo mạch, đáp ứng tốt cho nhu cầu kết nối. Sản phẩm còn hỗ trợ cổng HDMI và VGA, tương thích cả màn hình hiện đại lẫn thiết bị cũ.

Phần kết nối mạng sử dụng chip Realtek Gigabit LAN, hỗ trợ PXE và Wake-on-LAN, đảm bảo tốc độ truyền tải ổn định. Ngoài ra, bo mạch còn có khe M.2 Wi-Fi, giúp người dùng dễ dàng bổ sung kết nối không dây khi cần.

darkFlash H610M VGD - V1 cung cấp 2 cổng USB 3.0 và 4 cổng USB 2.0

Lựa chọn lý tưởng trong phân khúc phổ thông

Với những ưu điểm nổi bật như hiệu năng ổn định, hỗ trợ CPU thế hệ mới, kết nối linh hoạt và giá thành dễ tiếp cận, darkFlash H610M VGD - V1 hứa hẹn trở thành một trong những bo mạch chủ phổ biến nhất trong phân khúc phổ thông năm nay. Đây là sản phẩm thể hiện rõ chiến lược của darkFlash trong việc mang đến các giải pháp công nghệ bền bỉ, hiệu quả và dễ tiếp cận cho người dùng.

Phương Dung