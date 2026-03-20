Chúng thường được xem là những “cây phong thủy”, loại cây giúp mang lại cảm giác xanh mát, dễ chịu và nhiều ý nghĩa tích cực cho không gian sống.

Dưới đây là 5 loại cây phong thủy được giới chơi cây công nhận rộng rãi, vừa dễ sống trong môi trường nội thất, vừa được cho là có thể kích hoạt năng lượng tích cực cho ngôi nhà của bạn.

Cây ngũ gia bì

Ít ai biết rằng, cây ngũ gia bì (còn gọi là cây chân vịt) lại là một trong những "lão làng" trong giới cây phong thủy. Với tán lá xum xuê, phiến lá xòe rộng như bàn tay hứng lộc, loài cây này được cho là có khả năng "ngăn chặn tà khí, đón nhận may mắn" vào nhà.

Điểm đặc biệt của ngũ gia bì là khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường bán âm trong nhà. Chỉ cần đặt cây ở góc phòng khách hoặc ban công thoáng mát. Thỉnh thoảng tỉa bớt lá già, cây sẽ phát triển tốt với dáng vẻ thanh thoát, vừa sang trọng lại vừa giúp thanh lọc không khí hiệu quả.

Cây phát lộc

Cây phát lộc mang trong mình ý nghĩa đúng như tên gọi: “phát” là phát triển, sinh sôi; “lộc” là tài lộc, may mắn.

Người Á Đông tin rằng, đặt cây phát lộc trong nhà như gieo một mầm vượng khí, bình an ở lại, cát tường hội tụ, phú quý theo đó mà sinh sôi.

Sức hút của loài cây này nằm ở sức sống mãnh liệt. Dù trồng trong nước hay trong đất, chỉ cần nhiệt độ trên 10 độ C, cây vẫn xanh tốt quanh năm.

Một chậu hay bình thủy tinh trong suốt cắm vài nhánh cây phát lộc đặt trên bàn làm việc hay kệ TV vừa tạo điểm nhấn thanh lịch, vừa như một lời nhắc nhở về sự thịnh vượng đang hiện hữu.

Cây kim ngân

Cái tên của nó đã trực tiếp thể hiện khát vọng "phát tài phát lộc, tiền tài dồi dào" của người trồng. Không chỉ dân văn phòng, nhiều doanh nhân, chủ cửa hàng cũng đặc biệt ưa chuộng loài cây này.

Thực chất, kim ngân là một loại cây thân gỗ nhỏ, rất ưa bóng râm. Điều thú vị là cây có thể "biến hóa" đa dạng về hình dáng: có thể là một thân cây nhỏ nhắn để bàn, hoặc được tết thành thân với dáng vẻ uy nghiêm, vững chãi.

Một chậu kim ngân xanh tốt đặt trong không gian làm việc hay không gian sống còn được xem như lời chúc âm thầm về sự hanh thông, buôn may bán đắt và tài vận bền lâu.

Cây lan ý

Khác với vẻ ngoài "phú quý" của những loài cây kể trên, cây lan ý (còn gọi là huệ hòa bình) mang một vẻ đẹp thanh khiết, nhẹ nhàng.

Hoa của cây trắng muốt, vươn cao như một cánh buồm đang căng gió. Chính hình dáng đặc biệt này đã khiến nó trở thành biểu tượng của sự "thuận buồm xuôi gió", "vạn sự như ý".

Lan ý là loài cây ưa bóng bậc nhất. Người chơi có thể đặt ở nhiều vị trí trong nhà như phòng khách, phòng tắm có ánh sáng nhẹ.

Không chỉ làm đẹp không gian, cây còn có khả năng hút ẩm và lọc các khí độc, mang lại bầu không khí trong lành, tươi mới, đó mới là thứ "phong thủy" tốt nhất cho sức khỏe gia đình.

Cây rau má cảnh

Cây rau má cảnh (thường được gọi là cây đồng tiền trong dân gian), sở hữu những chiếc lá tròn xoe, mọng nước, trông chẳng khác gì những đồng tiền xu nhỏ xinh.

Người xưa tin rằng, trồng cây này trong nhà sẽ giúp tiền bạc "vào như nước", gia đình sum vầy, hạnh phúc.

Đây là loài cây dễ trồng, đặc biệt phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Chỉ cần một chậu nước hoặc một góc đất ẩm, cây sẽ bò lan nhanh chóng, tạo thành một thảm xanh mướt mắt.

Đặt một chậu cây đồng tiền trên ban công hay bậu cửa sổ, người chơi sẽ thấy không gian sống bỗng tràn trề sức sống, tươi mới mỗi ngày.

Dù mang ý nghĩa phong thủy, các loại cây này còn giúp cải thiện không gian sống nhờ khả năng thanh lọc không khí và tạo cảm giác thư giãn.

Theo Baidu