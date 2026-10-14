Số lượng suất đặt cọc iPhone Duo sẽ có hạn và người dùng muốn sở hữu chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple này phải cọc trước số tiền 30 triệu đồng.

iPhone Duo sẽ chính thức mở đặt cọc vào 19h00 ngày 16/10 tới, hiện các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple đã mở cho khách hàng đăng ký nhận thông tin về sản phẩm này.

Các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam đã chom ở đăng ký nhận thông tin iPhone Duo. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trên hệ thống TopZone (Thế Giới Di Động) đã đưa ra thông báo, để sở hữu sản iPhone Duo người dùng phải đặt cọc trước số tiền là 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, hệ thống này cũng thông tin số lượng suất đặt mua trước sẽ có hạn. Máy dự kiến sẽ được giao tới tay khách hàng vào ngày 23/10 tới.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, việc đặt cọc số tiền lớn 30 triệu đồng này là quy định đưa ra chung cho tất cả các đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, chứ không phải riêng hệ thống TopZone.

Với việc đưa ra số tiền đặt cọc khá lớn (chiếm gần 50% giá trị của sản phẩm), có vẻ như Apple muốn nắm luôn số lượng khách hàng có nhu cầu thực chất về việc sở hữu chiếc iPhone gập đầu tiên do mình sản xuất. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ chặn được tình trạng các đơn hàng “ảo” hoặc những người đầu cơ sản phẩm này khi chính thức được mở bán.

iPhone Duo được Apple ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào rạng sáng ngày 10/9 vừa qua.

Máy sở hữu thiết kế gập phẳng dạng cuốn hộ chiếu với màn hình trong kích thước 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Thiết bị tích hợp cảm biến vân tay Touch ID trên nút cạnh bên và sẽ hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil vào cuối năm nay.

Cả hai màn hình đều được trang bị lớp phủ chống phản chiếu ánh sáng dạng cấu trúc nano. Về sức mạnh xử lý, iPhone Duo trang bị chip A20 Pro, modem mạng di động tự phát triển C2, camera chính 48 megapixel (MP) cùng hệ thống pin kép cho thời gian phát video liên tục lên đến 31 giờ.

Hệ điều hành iOS 27 tối ưu hóa khả năng đa nhiệm cho phép chạy song song hai ứng dụng, ghim khung video và xoay máy linh hoạt ở mọi góc độ. Các ứng dụng như Netflix, Zoom và Slack đã nhanh chóng cập nhật tính năng tương thích.

iPhone Duo có giá khởi điểm từ 64,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, phiên bản cao cấp nhất bộ nhớ trong 2 TB có giá 103,999 triệu đồng - trở thành mẫu điện thoại thương mại đắt nhất lịch sử phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam.