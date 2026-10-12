Apple đang chuẩn bị một chiến dịch quy mô lớn tại các cửa hàng bán lẻ nhằm thu hút khách hàng trải nghiệm iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

iPhone Duo trưng bày tại Apple Store đồng loạt tăng mạnh số lượng

Ngày mở bán iPhone Duo đang đến gần. Theo Mark Gurman, phóng viên chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, trong bản tin Power On ngày 11/10, Apple đang chuẩn bị mở rộng đáng kể hoạt động trưng bày tại một số cửa hàng bán lẻ.

Mục tiêu là giúp mẫu iPhone màn hình gập mới nổi bật trước khách hàng, kể cả những người đang cân nhắc mua Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Ảnh: Eric Zeman/ PCmag

Động thái này cho thấy Apple đặt nhiều kỳ vọng vào iPhone Duo, sản phẩm được xem là bước thay đổi lớn nhất đối với dòng iPhone kể từ khi mẫu máy đầu tiên xuất hiện.

Với thiết kế hoàn toàn mới cùng những trải nghiệm được phát triển đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, thiết bị đánh dấu tham vọng của Apple trong việc định nghĩa lại cách người dùng sử dụng điện thoại màn hình gập.

Trong thông báo về iPhone Duo ngày 9/9/2026, CEO Apple John Ternus nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm được thiết kế cùng nhau sẽ mở ra những khả năng mới, đồng thời tạo ra trải nghiệm khác biệt cho người dùng.

Theo Gurman, cửa hàng Apple trên Đại lộ số 5 tại New York sẽ có hơn 150 máy iPhone Duo phục vụ khách trải nghiệm.

Trung tâm dành cho khách tham quan Apple Park dự kiến bố trí gần 100 máy, trong khi các cửa hàng tại Michigan Avenue, The Grove và Upper West Side sẽ có khoảng 30-40 máy mỗi địa điểm.

Đối với những cửa hàng Apple Store còn lại, số lượng máy trưng bày trung bình dự kiến vào khoảng 20 chiếc.

Quy mô triển khai có sự khác biệt đáng kể giữa các địa điểm, cho thấy Apple muốn tập trung nguồn lực tại những cửa hàng có khả năng thu hút đông khách hàng và tạo hiệu ứng quảng bá lớn.

Không chỉ tăng số lượng thiết bị, Apple còn thay đổi cách bố trí không gian trải nghiệm. Phần lớn cửa hàng được cho là sẽ bổ sung bàn trưng bày nổi bật thứ hai, một thiết bị chuyên dụng giúp trình diễn thao tác đóng mở iPhone Duo và một đế MagSafe đặt điện thoại ở trạng thái mở hoàn toàn.

Trên đế này, iPhone Duo sẽ được đặt cạnh hai mẫu iPhone thông thường để khách hàng dễ dàng quan sát sự khác biệt về thiết kế và cách sử dụng.

Ngoài ra, một số máy không bị cố định vào dây chống trộm sẽ được bố trí dọc khu vực The Avenue, nơi Apple thường trưng bày phụ kiện và các sản phẩm phục vụ trải nghiệm trực tiếp.

Những thiết bị này sẽ trình diễn chế độ StandBy, biến màn hình thành giao diện hiển thị thông tin khi điện thoại được đặt nằm ngang.

iPhone Duo giá 1.999 USD, khách hàng cần trải nghiệm trước khi mua

Một trong những lý do khiến Apple đầu tư mạnh vào hệ thống trưng bày là mức giá của iPhone Duo. Sản phẩm dự kiến có giá khởi điểm 1.999 USD, trở thành mẫu iPhone có giá mở bán cao nhất từ trước đến nay của hãng.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Với mức chi phí lớn như vậy, việc khách hàng có thể trực tiếp cầm máy, thử thao tác gập mở và đánh giá cảm giác sử dụng thực tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Những thông số kỹ thuật hay hình ảnh quảng cáo khó có thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm trực tiếp, nhất là với một thiết bị có thiết kế khác biệt đáng kể so với iPhone truyền thống.

Người mua iPhone Duo trực tiếp tại cửa hàng còn có cơ hội trải nghiệm quy trình thiết lập thiết bị với phiên bản máy Presto được tối ưu riêng cho dòng điện thoại này.

Hệ thống sẽ cho phép cá nhân hóa lời chào xuất hiện khi thiết bị khởi động lần đầu, bổ sung tên người mua sau dòng chữ “Hello”.

Presto là hệ thống cập nhật iPhone độc quyền của Apple, có thể cập nhật phần mềm cho iPhone ngay cả khi máy vẫn còn nguyên trong hộp niêm phong.

Cụ thể, kết nối NFC sẽ kích hoạt điện thoại, trong khi MagSafe cung cấp năng lượng cho quá trình cập nhật. Toàn bộ quy trình thường mất khoảng 15-30 phút.

Nhờ đó, khách hàng có thể nhận được thiết bị đã được cập nhật phần mềm mới nhất mà không cần tự thực hiện bước này sau khi mở hộp.

Với iPhone Duo, Apple còn bổ sung trải nghiệm cá nhân hóa ngay từ lần khởi động đầu tiên.

Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể giúp quá trình nhận máy trở nên cao cấp và khác biệt hơn, phù hợp với định vị sản phẩm ở phân khúc giá rất cao.

Mức giá 1.999 USD đưa iPhone Duo vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những mẫu điện thoại gập cao cấp trên thị trường.

Galaxy Z Fold 8 của Samsung, một thiết bị có thiết kế tương tự với kiểu dáng gần giống hộ chiếu khi đóng lại, được bán với giá khởi điểm 1.900 USD, thấp hơn iPhone Duo khoảng 100 USD.

Galaxy Z Fold 8 sở hữu tỷ lệ thiết kế hợp lý, mang lại cảm giác cầm nắm và sử dụng tự nhiên. Điều này cho thấy Apple không chỉ phải thuyết phục khách hàng rằng iPhone Duo là một sản phẩm mới mẻ, mà còn phải chứng minh thiết bị có thể mang lại trải nghiệm đủ tốt để xứng đáng với mức giá cao hơn.

Tuy nhiên, chiến dịch trưng bày quy mô lớn có thể không tác động nhiều đến những người đã sở hữu và hài lòng với điện thoại gập của Samsung.

Với nhóm khách hàng này, quyết định nâng cấp sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào hệ sinh thái, tính năng, thiết kế và những lợi thế thực tế mà Apple có thể mang lại.

(Theo Forbes, PhoneArena)