Khảo sát tại các hệ thống điện máy và đại lý công nghệ lớn, thị trường robot hút bụi đa dạng về mẫu mã và giá cả. Nếu vài năm trước, một chiếc robot hút bụi giá trên 20 triệu đồng được xem là xa xỉ thì nay xuất hiện nhiều mẫu có giá khoảng 30 triệu đồng. Mức giá này đã giảm sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại, còn giá niêm yết ban đầu thường từ 39-40 triệu đồng.

Theo các đơn vị bán lẻ, robot hút bụi hiện không còn là cuộc cạnh tranh về lực hút đơn thuần mà đang chuyển sang công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhận diện vật cản, khả năng tự làm sạch và giảm tối đa sự can thiệp của người dùng.

Các robot hút bụi cao cấp hiện chủ yếu đến từ các hãng Trung Quốc như Dreame, Roborock và Ecovacs. Đây cũng là quốc gia đang dẫn đầu thế giới về sản xuất robot hút bụi dân dụng.

Cụ thể, hai mẫu robot hút bụi của Dreame đang có giá cao nhất thị trường, lần lượt khoảng 29,99 triệu đồng và 22,49 triệu đồng. Điểm nổi bật là lực hút lên tới 36.000 Pa, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường. Theo công bố của nhà sản xuất, mức lực hút này giúp robot xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc và lông thú cưng trên nhiều bề mặt khác nhau.

Nhiều mẫu robot hút bụi có giá hàng chục triệu. Ảnh: D.A

Mẫu robot hút bụi này còn có thiết kế siêu mỏng chỉ 7,95cm nhưng vẫn tích hợp đầy đủ hệ thống điều hướng và cảm biến. Trạm sạc đi kèm cũng được nâng cấp mạnh với khả năng tự động giặt giẻ bằng nước nóng lên tới gần 100 độ C, tự đổ rác, sấy khô và tự động pha dung dịch lau sàn.

Một số mẫu của Roborock có giá từ khoảng 23,9 đến gần 30 triệu đồng. Nhờ thiết kế khung gầm đặc biệt, dòng robot hút bụi của thương hiệu này có thể leo qua các gờ cửa hoặc bậc thềm cao tới 4cm, gấp đôi mức phổ biến khoảng 2cm của nhiều robot khác. Roborock còn trang bị hệ thống chống rối kép giúp hạn chế tóc và lông thú cuốn vào chổi chính.

Các dòng robot hút bụi của Ecovacs hiện được bán quanh mức 24,99 triệu đồng. Ecovacs chủ yếu tập trung phát triển công nghệ lau bằng trục lăn tái cấu trúc. Trong quá trình di chuyển, robot liên tục vừa lau vừa giặt trục lăn, giúp bề mặt sàn luôn được vệ sinh bằng nước sạch thay vì kéo lê khăn lau đã bẩn.

Chọn mua robot hút bụi thế nào?

Bên cạnh các dòng máy cao cấp, thị trường hiện được chia thành nhiều phân khúc khác nhau. Dưới 5 triệu đồng, khách hàng có thể mua được một số loại robot hút bụi có chức năng cơ bản nhưng lực hút thấp, ít tính năng thông minh, phù hợp với căn hộ nhỏ.

Nhóm phổ thông từ 5-10 triệu đồng hiện bán chạy nhất, có khả năng hút và lau cơ bản, điều khiển qua ứng dụng. Trong khi đó, phân khúc từ 10-15 triệu đồng thường được trang bị công nghệ điều hướng, khả năng lập bản đồ nhiều tầng và lực hút mạnh hơn.

Ở phân khúc 15-20 triệu đồng, các mẫu robot hút bụi bắt đầu xuất hiện các trạm tự đổ rác, giặt giẻ tự động và nhiều tính năng tự động hóa hơn.

Theo Nguyễn Thành Trung, chuyên phân phối các mẫu robot hút bụi, phân khúc từ 8-15 triệu đồng hiện chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất do đáp ứng tốt nhu cầu của đa số hộ gia đình.

Với căn hộ chung cư diện tích dưới 100m2 và nhu cầu dọn dẹp cơ bản, các mẫu robot có mức giá này đã đáp ứng phần lớn nhu cầu làm sạch hàng ngày.

Các mẫu robot hút bụi giá trên 20 triệu đồng phù hợp hơn với những gia đình có diện tích lớn, nhiều phòng, nuôi thú cưng hoặc mong muốn gần như tự động hóa hoàn toàn việc vệ sinh nhà cửa.

Người mua nên ưu tiên các tiêu chí như khả năng lập bản đồ, hệ thống chống rối tóc, chất lượng trạm sạc tự động và dịch vụ bảo hành thay vì chỉ tập trung vào thông số lực hút.

Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế vẫn là yếu tố quan trọng nhất để tránh tình trạng chi hàng chục triệu đồng nhưng không khai thác hết các tính năng mà thiết bị mang lại.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần tính đến chi phí thay thế chổi chính, chổi cạnh, giẻ lau, túi chứa bụi và dung dịch vệ sinh định kỳ, đặc biệt với các dòng robot hút bụi cao cấp có nhiều tính năng tự động hóa.