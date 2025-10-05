Tivi hạ giá sâu kỷ lục, có mẫu giảm tới hơn 35 triệu đồng

Thị trường điện máy bước vào cuộc đua khuyến mại với mức chiết khấu lên đến 50-56%. Theo khảo sát tại các hệ thống điện máy, nhiều mẫu tivi đang được giảm giá sâu, tập trung vào các model ra mắt năm 2024 cũng như các dòng QLED và UHD trong giai đoạn xả hàng.

Đáng chú ý, các dòng tivi cỡ lớn từ 55 inch đến 65 inch có mức ưu đãi cả về phần trăm lẫn số tiền trực tiếp, đưa phân khúc 4K vốn cao cấp trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, chỉ từ 10-15 triệu đồng cho một mẫu 65 inch 4K cơ bản.

Nổi bật nhất trong nhóm giảm mạnh về tiền mặt là các mẫu tivi cao cấp kích thước lớn. Điển hình là Samsung OLED 65 inch QA65S90D được ưu đãi tới 56%, tương đương hơn 35 triệu đồng (từ 63,9 triệu xuống 27,99 triệu đồng), trở thành mức giảm cao nhất ở phân khúc cao cấp với công nghệ Vision AI và khả năng chống chói.

Giảm giá sâu, nhiều mẫu tủ lạnh chỉ còn vài triệu đồng

Thị trường điện máy đang chứng kiến một cuộc đua khuyến mãi mặt hàng tủ lạnh. Nhiều mẫu tủ lạnh giảm giá sâu tới gần 50%, chỉ còn vài triệu đồng.

Khảo sát thị trường cho thấy, các đơn vị bán lẻ lớn như Nguyễn Kim, Điện Máy Xanh và MediaMart đồng loạt tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, từ giảm giá sâu đến trả góp 0% và quà tặng "khủng".

Một trong những mẫu gây chú ý nhất là Electrolux Inverter 492 lít EQE4960A-B, vốn có giá niêm yết gần 27,5 triệu đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 14,9 triệu đồng, tương đương mức giảm 45%. Đây được xem là một trong những mức “sập giá” hiếm thấy trên thị trường.

Cùng thời điểm, thương hiệu Coex cũng tung ra nhiều ưu đãi lớn khi mẫu RT-4010ISW 354 lít giảm từ 15,9 triệu đồng xuống còn 8,99 triệu đồng, hay mẫu RT-4011GWB-BS 322 lít từ gần 20 triệu nay chỉ còn khoảng 10,99 triệu đồng.

Trái cây ồ ạt xuất ngoại, doanh nghiệp thu tiền nhiều kỷ lục lịch sử

Thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 9/2025 ước đạt 1,4 tỷ USD, tăng mạnh 47,2% so với tháng 8 và tăng 52,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số cao kỷ lục lịch sử mà ngành xuất khẩu rau quả Việt Nam ghi nhận trong một tháng, vượt qua tất cả dự báo trước đó.

Hầu hết các loại trái cây xuất khẩu đều tăng mạnh, có loại tăng gấp 4-11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng năm 2025, xuất khẩu hàng rau quả ước đạt 6,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu dứa tươi và sản phẩm dứa chế biến đều tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Thịt trâu chọi Đồ Sơn cao kỷ lục 5 triệu đồng/kg, khách vẫn chen mua

Thịt trâu tại lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) năm nay được bày bán sớm, nhưng giá khá cao từ 3 đến 5 triệu đồng/kg, bán ngay từ vòng đấu loại.

Ông Phan Văn Dũng, trú tại phường Hồng An, TP Hải Phòng, cho biết: "Năm nay, các kháp đấu hơi nhạt nên tôi mua thịt rồi về. Giá thịt năm nay được cho là đắt, năm ngoái với những con bị thua vòng loại, giá thịt chỉ từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/kg".

Với kinh nghiệm 25 năm bán thịt trâu chọi, bà Nguyễn Thị Dinh cho hay: “Năm nay tốc độ bán hàng khá nhanh dù giá niêm yết chủ yếu là 3 triệu đồng/kg. Quá trình giết mổ và bán hàng cũng rất đảm bảo công khai có sự giám sát của cơ quan chức năng".

Giá sầu riêng giảm sâu nhưng xuất khẩu vẫn tăng mạnh

Giá sầu riêng đã hạ nhiệt so với năm ngoái nhưng xuất khẩu vẫn mang về hơn nửa tỷ USD/tháng, thậm chí là 800 triệu USD/tháng.

Theo Người Lao Động, nếu như năm ngoái nhiều vườn bán xô giá hơn 80.000 đồng/kg thì năm nay chỉ còn hơn 60.000 đồng/kg; nhiều vườn trồng không đạt, thậm chí chỉ bán được dưới 30.000 đồng/kg. Một số nhà vườn cho hay không còn lợi nhuận khi phải thuê nhân công chăm sóc cùng chi phí đầu tư cao.

Giá rau xanh ở Hà Nội ‘nhảy múa’, đắt gấp đôi sau bão Bualoi

Giá rau xanh ở các chợ dân sinh Hà Nội đồng loạt tăng mạnh, nguyên nhân được giải thích là sau bão Bualoi, nguồn cung bị khan hiếm.

Theo khảo sát của PV VTC News vào ngày 1/10, hầu hết giá các loại rau xanh ở nhiều chợ đều tăng, đặc biệt một số loại thân lá như rau muống, cải ngọt, cải mèo... đắt gấp đôi, lên 20.000 đồng/bó hoặc 25.000-30.000 đồng/kg.