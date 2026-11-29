Đất nước không thiếu trí tuệ và những người mong muốn cống hiến. Phát huy nguồn lực ấy cần chính sách đúng, tinh thần đoàn kết và bộ máy công quyền có trách nhiệm.

Là người nghiên cứu khoa học, tôi đã có dịp đến nhiều quốc gia như Hà Lan, Úc, Pháp, Đức, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua những chuyến đi ấy, tôi có cơ hội quan sát, suy ngẫm về cách các nước thu hút, trọng dụng nhân tài, hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, tổ chức quản lý nhà nước và phát triển kinh tế.

Nhìn cách họ làm, tôi nghĩ nhiều đến đất nước mình và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam không thiếu trí tuệ, không thiếu những con người cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước và có khả năng vượt qua khó khăn.

Làm thế nào để những phẩm chất ấy được phát huy, cống hiến, để người có năng lực, có tâm huyết có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước? Đó là điều tôi luôn trăn trở khi nghiên cứu, sáng chế và tìm cách đưa kết quả khoa học vào thực tiễn.

Khối trí thức trong lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: VietNamNet

Với người nghiên cứu khoa học, mong muốn được cống hiến gắn liền với việc thấy công trình của mình có ích cho cuộc sống. Bởi vậy, tôi đặc biệt quan tâm đến những chủ trương đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy, phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tư nhân. Những chủ trương ấy mở ra kỳ vọng về việc tháo gỡ rào cản, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện để trí tuệ và công sức của mỗi người góp phần vào sự phát triển chung.

Nhưng từ chủ trương đến kết quả thực tế vẫn còn những khoảng cách cần vượt qua. Vì sao có những chính sách đúng đắn, tiến bộ nhưng khi triển khai lại gặp nhiều vướng mắc, chậm đạt kết quả mong muốn?

Theo tôi, bên cạnh những hạn chế về nguồn lực, năng lực tổ chức thực hiện và sự thiếu đồng bộ của thể chế, còn có nguyên nhân thuộc về tư duy và trách nhiệm của người thực hiện.

Khi mỗi người chỉ nhìn công việc từ quyền hạn và lợi ích của mình, thiếu phối hợp, thiếu chia sẻ trách nhiệm, một vấn đề có thể giải quyết được lại trở nên phức tạp. Lợi ích cục bộ của cơ quan, đơn vị có thể cản trở lợi ích chung, khiến những nguồn lực đang cần được khơi thông tiếp tục bị níu lại.

Từ những điều quan sát và suy ngẫm, tôi nhận ra rằng muốn phát triển đất nước, bên cạnh chính sách đúng, còn cần những con người có trách nhiệm, biết hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng hành động vì lợi ích chung. Truyền thống yêu thương đồng bào, tinh thần đại đoàn kết cần được thể hiện bằng chính cách chúng ta làm việc, phối hợp và giải quyết khó khăn cho nhau.

Đổi mới chính sách là cần thiết, đổi mới tổ chức bộ máy là quan trọng. Nhưng một bộ máy mới không tự động tạo ra phương thức làm việc mới nếu con người vẫn giữ tư duy cũ. Hiệu quả cải cách phải được thể hiện qua những chuyển biến cụ thể trong công việc, trong cơ hội làm ăn, sáng tạo và cuộc sống của người dân.

Đoàn kết trong thực thi công vụ

Một thủ tục hành chính kéo dài qua nhiều cơ quan có thể khiến người dân phải đi lại nhiều lần mà nguyện vọng chính đáng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Một doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, sản xuất có thể gặp vướng mắc nhiều năm. Một nhà khoa học có thể mất cơ hội đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Những sự chậm trễ ấy gây lãng phí thời gian, công sức, nguồn lực và ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. Phía sau mỗi bộ hồ sơ là cuộc sống, tài sản, những dự định và hy vọng của con người. Người giải quyết công việc cần hiểu điều đó để thấy đầy đủ trách nhiệm của mình.

Tôi cho rằng tinh thần yêu thương, đoàn kết và đồng cảm cần được thể hiện trong chính những công việc cụ thể ấy.

Đoàn kết trong thực thi công vụ là biết hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, không đùn đẩy khó khăn cho cơ quan khác, không đặt lợi ích cục bộ lên trên lợi ích chung. Đồng cảm là biết lắng nghe, thấu hiểu hoàn cảnh của người dân, từ đó tìm phương án giải quyết đúng pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Đoàn kết trong thực thi công vụ là biết hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, không đùn đẩy khó khăn cho cơ quan khác. Ảnh: Nguyễn Huế

Tình yêu thương không phải là sự ưu ái trái pháp luật. Đoàn kết không phải là bao che sai phạm. Đồng cảm không phải là bỏ qua kỷ luật, nguyên tắc. Chính sự công bằng, minh bạch và tinh thần trách nhiệm mới làm cho những giá trị ấy trở nên bền vững.

Một bộ máy được tinh gọn nhưng người thực hiện vẫn giữ tư duy cục bộ, thiếu phối hợp thì hiệu quả đổi mới sẽ bị hạn chế. Một thủ tục được đơn giản hóa trên văn bản nhưng cán bộ không tận tâm hướng dẫn thì người dân vẫn có thể gặp khó khăn. Một chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhưng vướng mắc trong quá trình thực hiện không được giải quyết thì nguồn lực đầu tư, sáng tạo vẫn khó được phát huy.

Vì vậy, thay đổi cần bắt đầu từ cách nhìn nhận trách nhiệm: từ làm việc riêng lẻ sang phối hợp vì mục tiêu chung; từ chỉ nhìn thấy phần việc của cơ quan mình sang nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với nhân dân.

Khi người dân gặp khó khăn, cán bộ phải biết lắng nghe. Khi doanh nghiệp gặp vướng mắc, cơ quan quản lý phải chủ động hướng dẫn và giải quyết theo pháp luật. Khi nhà khoa học có công trình nghiên cứu, cần có cơ chế đánh giá khách quan, tạo điều kiện để những kết quả có giá trị được ứng dụng.

Tháo gỡ khó khăn chính đáng cho người dân là trách nhiệm công vụ, không phải sự ban phát hay đặc ân. Quyền lực được giao là để phục vụ nhân dân.

Không thể chỉ trông chờ vào lòng tốt

Để trách nhiệm phục vụ được thực hiện bền bỉ, nhất quán, cần cả sự tự giác của mỗi cán bộ và cơ chế bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích.

Trong nhiều thập kỷ, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, những vụ việc tham nhũng, lạm dụng quyền lực và lợi ích nhóm vẫn đặt ra câu hỏi: Vì sao có người được đào tạo, được giao quyền lực để phục vụ nhân dân nhưng lại sử dụng quyền lực ấy vì lợi ích cá nhân?

Theo tôi, vấn đề nằm ở cả đạo đức, nhận thức về trách nhiệm của người được giao quyền và cơ chế kiểm soát quyền lực.

Một người có thể có nhiều bằng cấp nhưng nếu thiếu liêm chính, thiếu trách nhiệm thì kiến thức chưa chắc đã được sử dụng để phục vụ xã hội. Một người giữ chức vụ cao nhưng coi quyền lực là đặc quyền cá nhân thì quyền lực ấy có nguy cơ bị sử dụng sai mục đích.

Trong bộ máy có nhiều cán bộ tận tụy, liêm chính, hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng thời, cũng phải nhìn nhận rằng những hạn chế trong kiểm soát quyền lực, sự thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình và việc thực thi pháp luật chưa nghiêm có thể tạo điều kiện cho hành vi sai trái.

Vì vậy, không thể chỉ đào tạo kiến thức chuyên môn mà xem nhẹ đạo đức công vụ. Cũng không thể chỉ kêu gọi đạo đức mà thiếu cơ chế giám sát đủ hiệu lực để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm.

Việc đào tạo, tuyển chọn, đánh giá và sử dụng cán bộ cần coi trọng năng lực thực tế, sự liêm chính, kết quả công việc và chất lượng phục vụ nhân dân. Trách nhiệm giải trình phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Những yêu cầu ấy cần trở thành căn cứ đánh giá cán bộ, để tinh thần phục vụ được thể hiện bằng kết quả công việc cụ thể.

Cùng với đó, giáo dục nhân cách phải được quan tâm từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Con người không đợi đến khi trở thành cán bộ mới hình thành ý thức trách nhiệm. Nếu người lớn nói về trung thực nhưng dung túng gian dối, nói về đoàn kết nhưng tranh giành lợi ích, những lời dạy sẽ khó có sức thuyết phục. Giáo dục đạo đức cần gắn với thực hành, nêu gương và một môi trường trong đó điều đúng đắn được thực hiện, được tôn trọng.

Một xã hội phát triển cần những con người có đạo đức, có năng lực và những thể chế minh bạch, công bằng để ngăn ngừa hành vi sai trái. Không thể chỉ trông chờ vào lòng tốt của mỗi cá nhân.

Tôi mong tinh thần yêu thương, đoàn kết, đồng cảm được thể hiện bằng sự tận tâm giải quyết công việc, sự phối hợp có trách nhiệm và việc thực thi pháp luật công bằng. Đó cũng là cách để trí tuệ, công sức của người dân, doanh nghiệp và những người làm khoa học có cơ hội đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Đổi mới cần chính sách đúng, con người đủ năng lực, trách nhiệm và cơ chế bảo đảm quyền lực được sử dụng vì lợi ích chung. Những chủ trương lớn chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân cảm nhận được sự thay đổi từ chính những công việc liên quan đến mình.