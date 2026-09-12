Sở hữu một mẫu smartphone cao cấp thường là khoản đầu tư được người dùng cân nhắc kỹ, đặc biệt với những người muốn “lên đời” ngay khi thế hệ mới ra mắt. Với iPhone 18 Pro series, Viettel Store đang đưa ra nhiều phương án để khách hàng chủ động lựa chọn và tối ưu ngân sách ngay trong giai đoạn đặt trước. Từ nay đến hết ngày 17/9/2026, khách hàng có thể đặt trước iPhone 18 Pro series với giá bán lẻ từ 38,99 triệu đồng và kết hợp các quyền lợi đủ điều kiện để đưa chi phí sở hữu xuống chỉ từ 20,99 triệu đồng.

Đáng chú ý, người dùng đang có thiết bị cũ hoặc điểm tích lũy Viettel++ có thể tận dụng trực tiếp những giá trị này khi lên đời. Chương trình Viettel++ hỗ trợ đổi điểm giảm đến 8 triệu đồng, trong khi thu cũ lên đời được trợ giá đến 5 triệu đồng. Thay vì chỉ dựa vào một hình thức ưu đãi, khách hàng có thể lựa chọn các chính sách phù hợp với thiết bị và quyền lợi sẵn có để tối ưu khoản chi cho máy mới.

Bài toán chi phí cũng được mở rộng sang các phương thức thanh toán. Viettel Store triển khai ưu đãi đến 5 triệu đồng cho khách hàng đủ điều kiện khi thanh toán qua HDBank, VIB, VPBank, MB Bank và NCB. Bên cạnh đó, VNPAY áp dụng ưu đãi đến 999.000 đồng cho đơn hàng đủ điều kiện, còn Kredivo mang đến thêm lựa chọn mua trước trả sau. Với khách hàng muốn chủ động phân bổ ngân sách, chính sách trả góp 0% lên đến 24 tháng cũng giúp linh hoạt hơn trong quá trình thanh toán.

Những khách hàng ưu tiên mua sắm online cũng có thể lựa chọn các kênh thương mại điện tử của Viettel Store để tiếp cận thêm ưu đãi. Trên Shopee, chương trình gồm voucher ngân hàng đến 2 triệu đồng, trả góp 0% đến 12 tháng và bảo hành chính hãng 2 năm, cùng phiếu giảm 500.000 đồng khi mua phụ kiện với máy màu Đỏ Burgundy. Trong khi đó, TikTok Shop có voucher giảm 1,3 triệu đồng, trả góp 0% và các quyền lợi tương tự. Cả hai kênh đều mang đến cơ hội nhận máy sớm nhất từ 8h ngày 18/9/2026, phù hợp với những khách hàng muốn sở hữu thiết bị ngay trong ngày mở bán.

Một điểm khác biệt khi mua iPhone 18 Pro series tại Viettel Store nằm ở các quyền lợi đi kèm dịch vụ viễn thông. Khách hàng hòa mạng mới eSIM 5G Viettel có thể được miễn phí data 5G đến 20GB/ngày trong 3 tháng, bên cạnh các phương án ưu đãi gói cước khác tùy điều kiện. Với những người sử dụng smartphone thường xuyên cho công việc, giải trí và kết nối, việc kết hợp thiết bị mới với ưu đãi data 5G giúp gia tăng giá trị sử dụng sau khi lên đời.

Bên cạnh các ưu đãi về chi phí, Viettel Store cũng áp dụng chính sách gia hạn bảo hành chính hãng lên 2 năm, mang đến thêm sự an tâm trong quá trình sử dụng. Như vậy, chương trình đặt trước không chỉ tập trung vào giá bán mà còn mở rộng quyền lợi từ thiết bị, tài chính, dịch vụ đến kết nối, giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Về sản phẩm, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max hướng đến nhóm người dùng yêu cầu cao về hiệu năng và trải nghiệm. Bộ đôi sở hữu thiết kế được tinh chỉnh, hệ thống camera thế hệ mới cùng chip A20 Pro, mang đến nền tảng xử lý mạnh mẽ hơn cho các tác vụ như chụp ảnh, quay video, chơi game và sử dụng những tính năng AI trên thiết bị. Những nâng cấp này tiếp tục củng cố sức hút của dòng Pro trong phân khúc smartphone cao cấp.

Với tổng giá trị ưu đãi đủ điều kiện có thể lên đến 18 triệu đồng, chương trình đặt trước tại Viettel Store mang đến nhiều cách để người dùng tối ưu chi phí khi lên đời iPhone 18 Pro series. Khách hàng có thể đặt trước từ nay đến hết ngày 17/9/2026 tại https://tinyurl.com/iPhone18Pro-ViettelStore để chủ động lựa chọn quyền lợi phù hợp và sớm sở hữu thế hệ iPhone Pro mới.

(Nguồn: Viettel Store)