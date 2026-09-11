Tại sự kiện rạng sáng 10/9, Apple giới thiệu loạt sản phẩm mới, trong đó đáng chú ý là iPhone 18 Pro, Pro Max và iPhone Duo - mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, iPhone 18 bản tiêu chuẩn không xuất hiện.

Apple chưa giải thích lý do trì hoãn. Theo các tin đồn, iPhone 18 có thể được giới thiệu vào đầu năm 2027, thay vì cùng các phiên bản cao cấp trong tháng 9 như thông lệ.

Động thái này diễn ra trong thời điểm Apple có nhiều thay đổi. Đây là sự kiện đầu tiên của CEO John Ternus kể từ khi ông đảm nhiệm vị trí này từ ngày 1/9, thay Tim Cook. Việc ra mắt iPhone màn hình gập cũng cho thấy Apple đang mở rộng sang một phân khúc mới, trong khi vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu RAM khiến giá bộ nhớ và linh kiện tăng.

iPhone 18 Pro đã tăng 100 USD so với thế hệ trước, còn iPhone 17 cũng được điều chỉnh giá. Trong bối cảnh đó, việc chưa tung iPhone 18 tiêu chuẩn có thể mang lại lợi ích cho Apple.

iPhone 17 vẫn chưa có người kế nhiệm. Ảnh: Cnet

Cơ hội giúp Apple tăng doanh thu

Lý do dễ thấy nhất là người dùng muốn nâng cấp iPhone trong năm nay sẽ chỉ còn các mẫu cao cấp để lựa chọn. iPhone 18 Pro và Pro Max chắc chắn có giá cao hơn bản tiêu chuẩn, trong khi iPhone Duo cũng nằm ở phân khúc cao cấp.

Apple cũng có thể muốn giãn lịch ra mắt để cân bằng nguồn cung và nhu cầu, nhất là khi chi phí linh kiện tăng do thiếu RAM.

Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại International Data Corporation (IDC), cho rằng đây là một chiến lược hợp lý và không nhất thiết xuất phát từ những hạn chế về nguồn cung.

"Apple có thể phân bổ lượng máy xuất xưởng đều hơn trong năm, đồng thời tập trung sự chú ý vào các mẫu cao cấp trong mùa thu, đặc biệt là iPhone màn hình gập mới", Popal nói.

Việc ra mắt iPhone 18 muộn cũng chưa chắc ảnh hưởng đáng kể đến doanh số. Theo Popal, trong nửa đầu năm 2024 và 2025, các mẫu iPhone tiêu chuẩn ra mắt từ mùa thu trước đó vẫn chiếm khoảng 16% tổng lượng iPhone Apple xuất xưởng.

iPhone Air có thể bị khai tử

Bên cạnh việc trì hoãn iPhone 18, Apple dường như cũng đang thay đổi chiến lược với iPhone Air.

Năm ngoái, iPhone Air gây chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng, trong bối cảnh Samsung cũng theo đuổi xu hướng này với Galaxy S25 Edge. Tuy nhiên, năm 2026 không xuất hiện nhiều smartphone cao cấp lấy độ mỏng làm điểm nhấn.

iPhone Duo là iPhone đắt nhất lịch sử Apple. Ảnh: Cnet

Theo IDC, iPhone Air chỉ bán được 7,7 triệu máy trong bốn quý, còn Galaxy S25 Edge đạt 2,3 triệu máy trong năm quý. Cả hai đều chiếm chưa đến 1,8% tổng doanh số smartphone của mỗi hãng trong khoảng thời gian tương ứng.

Dù vậy, kinh nghiệm phát triển điện thoại siêu mỏng có thể vẫn hữu ích cho Apple và các đối thủ trong việc thu gọn smartphone màn hình gập.

iPhone 18 có thể ra mắt vào mùa xuân

Apple nhiều khả năng sẽ đưa iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027, tương tự thời điểm hãng giới thiệu iPhone 17e hồi tháng 3/2026.

Theo Popal, iPhone 18 có thể xuất hiện cùng iPhone 18e và thậm chí iPhone Air 2. Nếu kịch bản này xảy ra, Apple sẽ hình thành lịch ra mắt mới: các mẫu iPhone giá thấp hơn xuất hiện vào mùa xuân, trong khi dòng cao cấp tiếp tục ra mắt vào tháng 9.

Apple cũng đang thay đổi cách định giá. Thay vì giảm 100 USD cho iPhone thế hệ cũ khi ra mắt máy mới, hãng tăng giá iPhone 17 lên 900 USD. iPhone 16 hiện cũng được bán với giá 800 USD, cao hơn mức 700 USD trước đó.

Cách làm này giúp tạo khoảng cách rõ hơn với dòng e, như iPhone 17e giá 600 USD, đồng thời mở đường cho iPhone 18 ra mắt với mức giá cao hơn.

Lịch ra mắt hai lần mỗi năm sẽ tương đồng với chiến lược Samsung đang áp dụng, khi hãng giới thiệu smartphone cao cấp dạng thanh vào đầu năm và điện thoại màn hình gập vào giữa năm.

(Theo Cnet)