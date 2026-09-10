Vào rạng sáng 10/9, Apple đã chính thức giớii thiệu dòng iPhone mới của mình là iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập có tên gọi là Duo.

Màu mới iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gây ấn tượng nhưng mức giá khiến nhiều người cân nhắc. Ảnh chụp màn hình

Đúng như các thông tin rò rỉ trước đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max xuất hiện các màu mới là Glacier và Burgundy, trong đó Burgundy được Apple mô tả là màu sắc khác biệt và tinh tế.

Không có nhiều nâng cấp nhiều ở các dòng iPhone mới này, đáng kể là sự xuất hiện của chip A20 Pro, sản xuất trên tiến trình 2 nm, với CPU 6 nhân, gồm hai nhân hiệu năng cao nhanh hơn 20% và bốn nhân tiết kiệm năng lượng; Camera chính Fusion 48 megapixel với khẩu độ biến thiên và pin theo Apple là có thời gian sử dụng lâu hơn.

iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, trong khi 18 Pro Max từ 1.299 USD. Người dùng có thể đặt trước iPhone 18 Pro từ 12/9, máy được bán ra từ 18/9.

Với iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple lấy cảm hứng từ iPad.

Máy trang bị màn hình Super Retina XDR 7,6 inch khi mở, màn hình ngoài 5,4 inch, cả hai đều hỗ trợ Apple Pencil.

Với thiết kế nanotexture tùy biến, màn hình trong của iPhone Duo cho cảm giác phẳng khi nhìn trực tiếp, đồng thời có độ cứng hơn 40% so với các thiết kế khác trong ngành.

Bản lề máy chứa hơn 100 linh kiện và máy có giá khởi điểm 1.999 USD, với các tuỳ chọn bộ nhớ 256 GB đến 2 TB và người dùng có thể đặt trước từ 16/10, máy được bán ra từ 23/10.

iPhone Duo cần phải qua trải nghiệm mới có đánh giá một cách đầy đủ. Ảnh chụp màn hình

Theo anh Tuấn Lê, đến từ trang tin điện tử GenK, người từng dự sự kiện Apple ra mắt iPhone 17 series, cho biết về tính năng của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max không khác các thông tin đã rò rỉ trước đây. Tuy nhiên màu sắc mới của các sản phẩm này, đặc biệt là màu Burgundy mới là điều anh ấn tượng.

Với màu mới này nếu như người sử dụng biết phối với outfit và phụ kiện đúng nó sẽ rất nổi bật, tuy nhiên đây không phải là một điều đơn giản.

Một điểm mới nữa cũng khiến anh Tuấn Lê ấn tượng là 6 lá khẩu trong ống kính camera mới, nó xử lý được nhiều thứ hơn trong câu chuyện nhiếp ảnh và quay phim.

Cuối cùng thì Apple cũng đã “cởi mở” hơn trong ứng dụng camera của họ, điều mà trước đây chỉ toàn là tự động.

Có thể bây giờ tệp khách của họ không phải chỉ là những người thích giơ máy lên “ăn” ngay nữa, mà chuyển dịch sang thâu tóm những dân chuyên nghiệp thích chơi nhiếp ảnh và quay phim.

Các năm trước Apple thêm tính năng cinematic, năm nay thì mở thêm tinh chỉnh nhiệt độ màu, khẩu độ, tốc độ màn trập, cũng khá là thú vị.

Với iPhone Duo, theo anh Tuấn Lê ngoại trừ thiết kế màn hình nano texture, vốn là thứ từng được đưa lên iPad Pro, thì các tính năng khác của chiếc điện thoại này chưa thấy gì vượt trội so với các điện thoại gập trên thị trường khác.

Để đánh giá khách quan hơn cần phải có trải nghiệm thực tế, trong đó hệ sinh thái và chip A20 Pro thế hệ mới là thứ đáng để người dùng quan tâm, khi đây vốn là 2 điểm mạnh của Apple từ trước đến nay và chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục tốt với phiên bản này.

iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple giá từ 64,99 triệu đồng Mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thiết kế dạng sách, màn hình trong gần 8 inch và giá khởi điểm 2.000 USD đã chính thức ra mắt.

Trong khi đó, anh Hoàng Dũng (Gà Tổng), một reviewer công nghệ khá nổi tiếng tại TPHCM trong thời gian gần đây cho biết, thực tế sự xuất hiện của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện của Apple lần này không có quá nhiều sự bất ngờ, khi các thông tin rò rỉ trước đây đều hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, anh ấn tượng với iPhone Duo khi Apple sử dụng camera selfie ở màn hình trong bằng công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Tuy nhiên, về chất lượng camera này cần đánh giá thực tế xem có gặp những điểm yếu như các hãng Android từng làm trước đây không.

Anh Huy Nguyễn, một KOL công nghệ đến từ Schannel lại quan tâm đến mức giá mà Apple đưa ra cho các dòng iPhone mới này.

Theo anh, dòng iPhone 18 Pro và iPhone Pro Max thực tế không có nhiều điều mới mẻ, thay đổi lớn nhất là về màu sắc và giá bán.

Với việc Apple tăng thêm 100 USD cho các dòng máy này là một mức tăng tương đối và sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu nâng cấp của rất nhiều người dùng.

Trong khi đó, mức giá của iPhone Duo 1.999 USD cho phiên bản 256 GB là quá cao, người dùng muốn lâu dài thường mua bản 512 GB, nên họ sẽ phải bỏ thêm nhiều tiền hơn nữa.