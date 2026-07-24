Đặt vé xem phim trực tuyến trở thành lựa chọn quen thuộc

Đi xem phim là một trong những hình thức giải trí được nhiều người Việt yêu thích, đặc biệt vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ. Theo thống kê, năm 2025, doanh thu phòng vé Việt Nam đạt gần 5.600 tỷ đồng với khoảng 70 triệu vé được bán ra.

Bước sang mùa phim mới, nhiều tác phẩm được khán giả mong chờ như Conan, Spider-Man và Thanh Âm Vượt Đại Dương đang tạo sức hút lớn, kéo theo nhu cầu đặt vé trực tuyến ngày càng tăng. Song song với sự tăng trưởng của thị trường là sự thay đổi trong cách khán giả tiếp cận dịch vụ.

Nếu trước đây nhiều người có thói quen đến rạp từ sớm để mua vé hoặc xếp hàng vào những khung giờ cao điểm thì nay, việc đặt vé trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn Người xem có thể chủ động lựa chọn rạp, suất chiếu, vị trí ghế và thanh toán trực tuyến trước khi đến rạp.

Nhu cầu xem phim tại rạp ngày càng gia tăng kéo theo xu hướng đặt vé xem phim trực tuyến

Là người thường xuyên đi xem phim cùng bạn bè vào cuối tuần, chị Minh Anh (30 tuổi, Hà Nội) cho biết việc đặt vé trên ứng dụng ngân hàng đã trở thành thói quen trong vài năm gần đây.

"Có lần mình đến rạp mới biết suất chiếu muốn xem đã hết vé đẹp nên phải đổi sang khung giờ khác. Từ khi biết tính năng đặt vé xem phim trên app ngân hàng, mình thường đặt trước ngay khi chốt lịch với bạn bè để chủ động hơn. Chỉ mất vài phút là chọn xong phim, ghế ngồi rồi thanh toán. Đến rạp đúng giờ là có thể vào xem luôn", chị chia sẻ.

Theo chị Minh Anh, ngoài việc tiết kiệm thời gian, đặt vé trực tuyến còn giúp chủ động sắp xếp lịch trình và không còn lo tình trạng hết vé đẹp vào cuối tuần hay những dịp phim "hot" ra mắt.

Người dùng dễ dàng chọn rạp, suất chiếu, ghế ngồi và thanh toán khi đặt vé xem phim trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY

Đặt vé xem phim nhanh, nhiều ưu đãi

VNPAY Phim liên tục cập nhật thông tin về các bộ phim đang chiếu, phim sắp ra mắt, lịch chiếu, thời lượng và hệ thống rạp trên toàn quốc. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn bộ phim phù hợp và lên kế hoạch cho những buổi hẹn cùng gia đình hoặc bạn bè.

Ngoài trải nghiệm đặt vé thuận tiện, các chương trình ưu đãi cũng là yếu tố giúp VNPAY Phim được nhiều người dùng lựa chọn. Tùy từng thời điểm và hệ thống rạp, người dùng có thể nhận mã giảm giá, ưu đãi đồng giá hoặc nhiều chương trình khuyến mại khác để tiết kiệm chi phí khi mua vé.

Nhiều chương trình khuyến mại được triển khai giúp người dùng tối ưu chi phí khi đặt vé xem phim

Theo đó, từ nay đến 30/7, VNPAY Phim triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng lần đầu đặt vé trên ứng dụng VNPAY với giá chỉ từ 39.000 đồng, mang đến cơ hội thưởng thức những bộ phim yêu thích với chi phí tiết kiệm hơn.

Đại diện VNPAY cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình ưu đãi cũng như hợp tác với nhiều đối tác nhằm mang đến thêm lựa chọn và gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Hiện dịch vụ đã kết nối với nhiều hệ thống rạp trên cả nước như CGV, Lotte Cinema, BHD Star Cineplex, Beta Cinemas, Cinestar, Mega GS, Starlight..., giúp người dùng dễ dàng lựa chọn địa điểm xem phim phù hợp.

Người dùng có thể trải nghiệm dịch vụ đặt vé xem phim trên hầu hết các ứng dụng ngân hàng tiêu biểu như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank hoặc ứng dụng VNPAY.

Để cập nhật lịch chiếu, các chương trình ưu đãi mới và thông tin về những bộ phim hấp dẫn, người dùng có thể theo dõi Fanpage VNPAY Phim: https://www.facebook.com/vnpayphim?locale=vi_VN

Bích Đào