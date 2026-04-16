Ngày 16/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; mã DXG) công bố thay đổi nhân sự cấp cao khi bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay ông Lương Ngọc Huy.

Cùng thời điểm, vị trí Tổng giám đốc được giao cho ông Nguyễn Trường Sơn, hiện là Phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư và Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services.

Theo Đất Xanh Group, ông Lương Ngọc Huy thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo phân công lại nhiệm vụ trong nội bộ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Đất Xanh Group đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.



Ông Bùi Ngọc Đức có chuyên môn kỹ sư xây dựng, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TPHCM và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Mở Malaysia. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển dự án, từng tham gia các dự án tại Singapore, Indonesia, Hàn Quốc và Australia.

Gia nhập Đất Xanh Group hơn 12 năm, ông Đức từng giữ nhiều vị trí quản lý, trong đó có Giám đốc điều hành trước khi đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc giai đoạn 2020–2026. Trong thời gian này, ông tham gia điều hành doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thị trường nhiều biến động. Ở vị trí mới, ông Đức sẽ tập trung vào định hình mô hình kinh doanh, tái cấu trúc tài chính và thiết lập quan hệ với các đối tác chiến lược, định chế tài chính.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Sơn là nhân sự gắn bó lâu năm với Đất Xanh Group, gia nhập từ năm 2011 và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc từ năm 2017. Ông trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

Ông Sơn có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Maastricht (Hà Lan) và từng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services. Theo phân công mới, ông sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai chiến lược và tái cấu trúc hệ thống vận hành.

Đất Xanh Group cho biết việc kiện toàn nhân sự cấp cao diễn ra song song với quá trình tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động. Trọng tâm là phân định hai mảng kinh doanh chính gồm phát triển bất động sản và dịch vụ bất động sản.

Thành lập năm 2003 bởi ông Lương Trí Thìn, Đất Xanh Group hiện có 92 công ty con trực tiếp và gián tiếp, đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Ông Thìn hiện nắm giữ hơn 173 triệu cổ phiếu, tương đương 15,53% vốn điều lệ.

Năm nay, Đất Xanh Group đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 16% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp kỳ vọng việc kiện toàn bộ máy quản trị sẽ hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.



