Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group; mã DXG) vừa công bố thông tin bất thường về nghị quyết thông qua việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của công ty.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Đất Xanh Group đã thông qua nghị quyết cho Đỗ Thị Thái thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Bà Thái được điều chuyển làm chuyên gia cố vấn cho Ban Chiến lược và Ban Điều hành tại Đất Xanh Group từ ngày 13/4/2026.

Là một trong những nhân sự gắn bó lâu năm với Đất Xanh Group, bà Thái gia nhập doanh nghiệp này từ năm 2004. Khởi điểm ở vị trí Kế toán trưởng, bà phụ trách công tác tài chính – kế toán.

Một dự án bất động sản do Đất Xanh Group phát triển tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Anh Phương

Đến năm 2017, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc, tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý và định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tăng trưởng mạnh của Đất Xanh Group, bà còn đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị trước khi rút khỏi vị trí này vào năm 2023 để tập trung cho công tác điều hành.

Hơn hai thập kỷ gắn bó, bà Đỗ Thị Thái được xem là một trong những lãnh đạo chủ chốt, góp phần định hình sự phát triển bền vững của tập đoàn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng giám đốc Đất Xanh Group, vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 351.000 cổ phiếu DXG, tương đương 0,03% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 6/4 đến 5/5/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, ông Sơn sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp. Tạm tính theo thị giá khoảng 15.350 đồng/cổ phiếu trong phiên 14/4, số cổ phần này có thể mang lại cho vị lãnh đạo hơn 5 tỷ đồng.